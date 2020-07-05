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Virtuagym «Фитнес» — дом и зал (Мод, Unlocked)

Virtuagym «Фитнес» — дом и зал 11.4.7

Unlocked

Преображение тела и духа: эффективные тренировки для достижения новых высот
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Версия:
11.4.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Virtuagym
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12
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Описание

Virtuagym «Фитнес» — дом и зал – это инновационное приложение, которое помогает привести себя в форму с максимальной эффективностью. Здесь вас ждет уникальная возможность тренироваться с помощью 3D-динамического персонального тренера, который подробно демонстрирует технику выполнения каждого упражнения, обеспечивая безопасность и высокий результат. Приложение разработано с учетом индивидуальных особенностей пользователя и сочетает передовые технологии с проверенными методиками, что делает каждую тренировку не только полезной, но и невероятно увлекательной. Вы сможете постепенно совершенствовать свою физическую форму, обучаясь правильной технике и получая мотивацию для новых достижений.


Благодаря постоянно обновляемой базе, насчитывающей более 4000 упражнений, вы всегда найдете свежие программы для занятий как дома, так и в тренажерном зале. Каждая тренировка тщательно продумана и адаптирована под разный уровень подготовки, позволяя ощутить настоящий прорыв в спорте и здоровье. Приложение дает возможность не только улучшить физическую форму, но и зарядиться энергией, уверенностью и вдохновением для ежедневных побед, открывая для вас новые горизонты в мире фитнеса.


Информация о модах

Про Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Virtuagym «Фитнес» — дом и зал (Мод, Unlocked) v11.4.7 MOD APK

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Скачать Virtuagym «Фитнес» — дом и зал (Мод, Unlocked) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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