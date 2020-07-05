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Мега Увеличение Камера - xZoom (Мод, Unlocked)

Мега Увеличение Камера - xZoom (Мод, Unlocked) 2.0

Откройте мир сверхмасштабного увеличения: новые горизонты мобильной фотосъемки
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Just4Fun Utilities
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
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Описание

Мега Увеличение Камера - xZoom представляет собой уникальное приложение, которое позволяет использовать максимальные значения аппаратного оптического и цифрового зума, открывая перед вами возможность запечатлеть объекты на огромном расстоянии. Приложение умело сочетает в себе традиционные функции цифрового увеличения с инновационным мега-цифровым зумом, использующим продвинутые алгоритмы масштабирования для достижения сверхмаксимальных значений. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и четко структурированному управлению, вы сможете быстро настроить необходимые параметры и получить возможность снимать даже в сложных условиях, где важна каждая деталь. Это идеальное решение для фотографов и энтузиастов, стремящихся расширить границы возможного при использовании встроенной камеры, добиваясь высшей Оптимальность в работе с изображениями.


Вторая часть функционала приложения позволяет задействовать инновационные технологии, которые после достижения максимальных производственных значений включают собственный цифровой супер зум. С его помощью можно наблюдать и фотографировать объекты, находящиеся за пределами обычного поля зрения, что особенно актуально для съемок на больших расстояниях. Этот инструмент оптимизирован для различных моделей камер, учитывая их технические особенности, и позволяет пользователям получать максимально четкие и детализированные снимки. Каждая фотография, созданная с использованием этого приложения, демонстрирует непревзойденное Качество изображения и уверенно выводит мобильную фотосъемку на новый уровень, делая каждое мгновение ярким и незабываемым.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Мега Увеличение Камера - xZoom (Мод, Unlocked) v2.0 MOD APK

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Скачать Мега Увеличение Камера - xZoom (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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