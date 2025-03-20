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Electron: battery health info (Мод, Unlocked)

Electron: battery health info (Мод, Unlocked) 2.1.0

Повышение эффективности: получите подробные сведения о состоянии батареи и энергопотреблении
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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Maher Safadi
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Electron: battery health info – это универсальное приложение, созданное для детального контроля состояния батареи вашего устройства и многогранного анализа энергопотребления. Погружаясь в мир точных измерений и мониторинга, вы обнаружите, что приложение не только предоставляет информацию о текущем заряде и уровне износа аккумулятора, но и анализирует данные о циклах зарядки, температуре и эффективности работы. Оно помогает своевременно выявлять возможные проблемы, предостерегая вас о необходимости принять меры для продления срока службы устройства. Приложение станет незаменимым помощником для тех, кто стремится обеспечить надежную и бесперебойную работу гаджетов в условиях постоянно растущих требований к производительности и мобильности.


Благодаря интуитивно понятный интерфейсу, управление настройками и получение детализированных отчетов о состоянии батареи становятся простыми и доступными для любого пользователя. Приложение не только отслеживает ключевые параметры, но и предлагает рекомендации по оптимизации работы устройства, позволяя экономить энергию и избегать неожиданных сбоев. Используйте возможности приложения для регулярного контроля за состоянием аккумулятора, ведь своевременное вмешательство и точная диагностика помогут вам сохранить работоспособность вашего устройства на высоком уровне и продлить его срок службы.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Electron: battery health info (Мод, Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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