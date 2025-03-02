Описание

Action Notch: Touch The Notch предлагает революционный способ превратить вырез или выемку для камеры в инструмент, который поможет вам в повседневном использовании смартфона. Это приложение, вдохновленное концепциями Assistive Touch и Dynamic Island, использует жесты (однократное и двойное касание, длительное нажатие, пролистывание), чтобы выполнять различные задачи без необходимости трогать физические клавиши или открывать меню. Всё это обеспечивает быстрый доступ к важным функциям и значительно упрощает взаимодействие с устройством.





Установив это приложение, вы сможете сохранить ресурс физических кнопок и настроить наиболее востребованные действия: открытие любимых приложений, переключение на важные системные настройки или даже управление воспроизведением музыки. Благодаря простой интеграции, «горячим» жестам и гибкому управлению, Action Notch: Touch The Notch становится незаменимым помощником, который повышает удобство работы со смартфоном и делает многозадачность ещё проще.