android-1.ru / Программы / Инструменты / Action Notch: Touch The Notch (Мод, Unlocked)
Action Notch: Touch The Notch (Мод, Unlocked)

Action Notch: Touch The Notch (Мод, Unlocked) 1.3.3

Преобразуйте вырез под камеру в практичную кнопку быстрого доступа к любым функциям
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.3.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Androxus
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Action Notch: Touch The Notch предлагает революционный способ превратить вырез или выемку для камеры в инструмент, который поможет вам в повседневном использовании смартфона. Это приложение, вдохновленное концепциями Assistive Touch и Dynamic Island, использует жесты (однократное и двойное касание, длительное нажатие, пролистывание), чтобы выполнять различные задачи без необходимости трогать физические клавиши или открывать меню. Всё это обеспечивает быстрый доступ к важным функциям и значительно упрощает взаимодействие с устройством.


Установив это приложение, вы сможете сохранить ресурс физических кнопок и настроить наиболее востребованные действия: открытие любимых приложений, переключение на важные системные настройки или даже управление воспроизведением музыки. Благодаря простой интеграции, «горячим» жестам и гибкому управлению, Action Notch: Touch The Notch становится незаменимым помощником, который повышает удобство работы со смартфоном и делает многозадачность ещё проще.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Action Notch: Touch The Notch (Мод, Unlocked) v1.3.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Action Notch: Touch The Notch (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
LED Баннер (Мод, Premium Unlocked)
LED Баннер (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.8.7
Mantis Gamepad Pro Beta (Мод, Pro Unlocked)
Mantis Gamepad Pro Beta (Мод, Pro Unlocked)
Version: 3.2.1
NFC Tools - Pro Edition (Полная версия)
NFC Tools - Pro Edition (Полная версия)
Version: 8.12
WIFI WPS WPA TESTER (Мод, Premium Unlocked)
WIFI WPS WPA TESTER (Мод, Premium Unlocked)
Version: rc-5.61200
Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked)
Onvier - Монитор IP-камеры (Мод, Unlocked)
Version: 19.63
ZoneAlarm Mobile Security (Мод, Premium Unlocked)
ZoneAlarm Mobile Security (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.8-9523
Проверка телефона: CPU & WiFi (Мод, Premium Unlocked)
Проверка телефона: CPU & WiFi (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.8.1
Tooly - All In One Tool Box (Мод, Premium Unlocked)
Tooly - All In One Tool Box (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.27

Отзывы о Action Notch: Touch The Notch (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив