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LED Баннер (Мод, Premium Unlocked)

LED Баннер (Мод, Premium Unlocked) 1.8.7

Превратите свой смартфон в яркий цифровой рекламный щит с LED Banner
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Версия:
1.8.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sun Fire Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Остановитесь на мгновение и представьте, как ваше устройство превращается в светодиодный скроллер, отображающий яркие баннеры, электрические вывески и динамичные сообщения. LED Banner — инновационное приложение, которое позволяет вашему смартфону сиять, переопределяя стандартные возможности обмена сообщениями. Интуитивно понятный интерфейс и продуманный дизайн делают управление простым даже для самых технически продвинутых пользователей.


Это приложение отлично вписывается в различные развлекательные сценарии — от концертов до дискотек, превращая ваше устройство в увлекательный рекламный инструмент. Наслаждайтесь возможностями яркой демонстрации информации и создавайте незабываемую атмосферу на любом мероприятии с LED Banner.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать LED Баннер (Мод, Premium Unlocked) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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