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Emoji Font Keyboard & Themes (Мод, Premium Unlocked)

Emoji Font Keyboard & Themes (Мод, Premium Unlocked) v22

Создай клавиатуру мечты меняй шрифты и новые эмодзи печатай с удовольствием

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Версия:
22
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BG.Studio
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Emoji Font Keyboard & Themes сразу превращает тапание по экрану в дизайнерскую игру. За пять минут ты открываешь меню, выбираешь набор символов, примеряешь новый стиль текста и отправляешь сообщение, пока друзья пытаются понять, как ты вставил символы-сердечки. Свайп влево — шрифт меняется, удержание добавляет стикер. Каждый жест как мазок кисти, и лента чатов расцветает. Клавиатура запоминает выбор и мягко подсвечивает курсор, подталкивая к следующему эксперименту.


Открой наборы классные шрифты и забавные эмодзи: каждый пакет разблокируется за очки, которые капают за ежедневный набор. Чем чаще печатаешь, тем больше предметов для кастома — от неоновых градусников до ретро-пиктограмм. Студия тем позволяет смешивать фон, звук нажатия и форму клавиш, а облачная синхронизация переносит работу на планшет. Собери идеальную раскладку, удиви друзей кавычками-цветами и почувствуй, как набор текста превращается в маленький праздник.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Emoji Font Keyboard & Themes (Мод, Premium Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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