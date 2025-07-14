Emoji Font Keyboard & Themes (Мод, Premium Unlocked) v22
Создай клавиатуру мечты меняй шрифты и новые эмодзи печатай с удовольствием
Emoji Font Keyboard & Themes сразу превращает тапание по экрану в дизайнерскую игру. За пять минут ты открываешь меню, выбираешь набор символов, примеряешь новый стиль текста и отправляешь сообщение, пока друзья пытаются понять, как ты вставил символы-сердечки. Свайп влево — шрифт меняется, удержание добавляет стикер. Каждый жест как мазок кисти, и лента чатов расцветает. Клавиатура запоминает выбор и мягко подсвечивает курсор, подталкивая к следующему эксперименту.
Открой наборы классные шрифты и забавные эмодзи: каждый пакет разблокируется за очки, которые капают за ежедневный набор. Чем чаще печатаешь, тем больше предметов для кастома — от неоновых градусников до ретро-пиктограмм. Студия тем позволяет смешивать фон, звук нажатия и форму клавиш, а облачная синхронизация переносит работу на планшет. Собери идеальную раскладку, удиви друзей кавычками-цветами и почувствуй, как набор текста превращается в маленький праздник.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.