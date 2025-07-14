Описание

Emoji Font Keyboard & Themes сразу превращает тапание по экрану в дизайнерскую игру. За пять минут ты открываешь меню, выбираешь набор символов, примеряешь новый стиль текста и отправляешь сообщение, пока друзья пытаются понять, как ты вставил символы-сердечки. Свайп влево — шрифт меняется, удержание добавляет стикер. Каждый жест как мазок кисти, и лента чатов расцветает. Клавиатура запоминает выбор и мягко подсвечивает курсор, подталкивая к следующему эксперименту.





Открой наборы классные шрифты и забавные эмодзи: каждый пакет разблокируется за очки, которые капают за ежедневный набор. Чем чаще печатаешь, тем больше предметов для кастома — от неоновых градусников до ретро-пиктограмм. Студия тем позволяет смешивать фон, звук нажатия и форму клавиш, а облачная синхронизация переносит работу на планшет. Собери идеальную раскладку, удиви друзей кавычками-цветами и почувствуй, как набор текста превращается в маленький праздник.