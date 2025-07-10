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Volume Limiter (Мод, Unlocked)

Volume Limiter (Мод, Unlocked) v4.8.6

Защити слух и нервы — настрой громкость один раз и навсегда

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Версия:
4.8.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Andrew Wood
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 19:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Volume Limiter — это простое и мощное решение для контроля громкости на устройствах Android. Приложение позволяет установить безопасный верхний предел громкости, чтобы защитить уши — особенно важно для детей, которые любят включать мультфильмы и музыку на максимум. Помимо этого, ты можешь задать минимальный уровень, заблокировать изменения громкости, включить защиту PIN-кодом и даже ограничить громкость в наушниках. Работает в фоне, не мешает, но всегда держит ситуацию под контролем.


Интерфейс интуитивно понятен, настройка занимает пару минут, а эффект — заметен сразу. Volume Limiter особенно оценят родители: он помогает избежать скандалов, сберечь слух ребёнка и просто вернуть тишину в дом. Но полезен он и взрослым — для ночного чтения, работы или отдыха. Надежный, лёгкий, без лишних функций и рекламы — это приложение делает ровно то, что нужно. Спокойствие, тишина и контроль — в один клик.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Volume Limiter (Мод, Unlocked) 3 Мб Ссылка 2 3 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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