Описание

Volume Limiter — это простое и мощное решение для контроля громкости на устройствах Android. Приложение позволяет установить безопасный верхний предел громкости, чтобы защитить уши — особенно важно для детей, которые любят включать мультфильмы и музыку на максимум. Помимо этого, ты можешь задать минимальный уровень, заблокировать изменения громкости, включить защиту PIN-кодом и даже ограничить громкость в наушниках. Работает в фоне, не мешает, но всегда держит ситуацию под контролем.





Интерфейс интуитивно понятен, настройка занимает пару минут, а эффект — заметен сразу. Volume Limiter особенно оценят родители: он помогает избежать скандалов, сберечь слух ребёнка и просто вернуть тишину в дом. Но полезен он и взрослым — для ночного чтения, работы или отдыха. Надежный, лёгкий, без лишних функций и рекламы — это приложение делает ровно то, что нужно. Спокойствие, тишина и контроль — в один клик.