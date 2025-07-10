Volume Limiter (Мод, Unlocked) v4.8.6
Защити слух и нервы — настрой громкость один раз и навсегда
Volume Limiter — это простое и мощное решение для контроля громкости на устройствах Android. Приложение позволяет установить безопасный верхний предел громкости, чтобы защитить уши — особенно важно для детей, которые любят включать мультфильмы и музыку на максимум. Помимо этого, ты можешь задать минимальный уровень, заблокировать изменения громкости, включить защиту PIN-кодом и даже ограничить громкость в наушниках. Работает в фоне, не мешает, но всегда держит ситуацию под контролем.
Интерфейс интуитивно понятен, настройка занимает пару минут, а эффект — заметен сразу. Volume Limiter особенно оценят родители: он помогает избежать скандалов, сберечь слух ребёнка и просто вернуть тишину в дом. Но полезен он и взрослым — для ночного чтения, работы или отдыха. Надежный, лёгкий, без лишних функций и рекламы — это приложение делает ровно то, что нужно. Спокойствие, тишина и контроль — в один клик.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.