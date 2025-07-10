Teradownloader.com & Player (Мод, Unlocked) v4.1.1-rc.0
Один загрузчик для всех платформ — быстро, чисто, удобно
Parrot Downloader — это универсальный инструмент для скачивания видео и файлов с соцсетей, включая Tera, Instagram, Reels и другие популярные платформы. Больше не нужно прыгать между разными приложениями: просто вставляй ссылку — и мгновенно сохраняй нужный контент без водяных знаков. Удобный интерфейс, понятное управление и высокая скорость загрузки делают Parrot идеальным выбором для тех, кто хочет экономить время и получать результат без лишних хлопот.
Приложение предлагает не только стабильную загрузку, но и встроенный онлайн-плеер, чтобы ты мог сразу просматривать скачанный контент. Parrot Downloader подходит как для повседневного использования, так и для более активной работы с соцмедиа — будь то репосты, сторителлинг или личные подборки. Чистый дизайн, быстрые действия и отсутствие ограничений на скачивание — всё, что нужно для полной свободы в работе с медиа. Попробуй — и тебе уже не захочется возвращаться к старым способам.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.