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Teradownloader.com & Player (Мод, Unlocked)

Teradownloader.com & Player (Мод, Unlocked) v4.1.1-rc.0

Один загрузчик для всех платформ — быстро, чисто, удобно

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Версия:
4.1.1-rc.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SamDev apps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 19:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Parrot Downloader — это универсальный инструмент для скачивания видео и файлов с соцсетей, включая Tera, Instagram, Reels и другие популярные платформы. Больше не нужно прыгать между разными приложениями: просто вставляй ссылку — и мгновенно сохраняй нужный контент без водяных знаков. Удобный интерфейс, понятное управление и высокая скорость загрузки делают Parrot идеальным выбором для тех, кто хочет экономить время и получать результат без лишних хлопот.


Приложение предлагает не только стабильную загрузку, но и встроенный онлайн-плеер, чтобы ты мог сразу просматривать скачанный контент. Parrot Downloader подходит как для повседневного использования, так и для более активной работы с соцмедиа — будь то репосты, сторителлинг или личные подборки. Чистый дизайн, быстрые действия и отсутствие ограничений на скачивание — всё, что нужно для полной свободы в работе с медиа. Попробуй — и тебе уже не захочется возвращаться к старым способам.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Teradownloader.com & Player (Мод, Unlocked) v4.1.1-rc.0 MOD APK

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Скачать Teradownloader.com & Player (Мод, Unlocked) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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