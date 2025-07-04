Rainsee Browser v7.8.8.3
Полный контроль над браузером с максимальной конфиденциальностью
Rainsee Browser — это мощный и полнофункциональный браузер, который предоставляет пользователю полный контроль над настройками и расширениями. С этим браузером вы можете установить различные полезные инструменты, такие как Tampermonkey, Adguard/ublock для блокировки рекламы и Privacy Badger для улучшенной защиты вашей конфиденциальности. Эти расширения позволяют сделать интернет-серфинг удобным и безопасным, минимизируя ненужные помехи и защищая ваши данные от посторонних глаз.
Кроме того, Rainsee Browser делает акцент на вашей безопасности и конфиденциальности. Мы не собираем личные данные, а для защиты ваших данных используем компоненты безопасности Firefox. Уникальная функция настроек сайта позволяет вам индивидуально настроить разрешения для каждого веб-сайта. Это даёт возможность заблокировать доступ к вашему местоположению, предотвратить запись в буфер обмена, заблокировать всплывающие окна и многое другое. Таким образом, Rainsee Browser становится отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и удобство в Интернете.
Полная версия
Скачать Rainsee Browser v7.8.8.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.