Описание

Rainsee Browser — это мощный и полнофункциональный браузер, который предоставляет пользователю полный контроль над настройками и расширениями. С этим браузером вы можете установить различные полезные инструменты, такие как Tampermonkey, Adguard/ublock для блокировки рекламы и Privacy Badger для улучшенной защиты вашей конфиденциальности. Эти расширения позволяют сделать интернет-серфинг удобным и безопасным, минимизируя ненужные помехи и защищая ваши данные от посторонних глаз.





Кроме того, Rainsee Browser делает акцент на вашей безопасности и конфиденциальности. Мы не собираем личные данные, а для защиты ваших данных используем компоненты безопасности Firefox. Уникальная функция настроек сайта позволяет вам индивидуально настроить разрешения для каждого веб-сайта. Это даёт возможность заблокировать доступ к вашему местоположению, предотвратить запись в буфер обмена, заблокировать всплывающие окна и многое другое. Таким образом, Rainsee Browser становится отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и удобство в Интернете.