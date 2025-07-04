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Rainsee Browser

Rainsee Browser v7.8.8.3

Полный контроль над браузером с максимальной конфиденциальностью

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Версия:
7.8.8.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
雨见科技
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 231 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Rainsee Browser — это мощный и полнофункциональный браузер, который предоставляет пользователю полный контроль над настройками и расширениями. С этим браузером вы можете установить различные полезные инструменты, такие как Tampermonkey, Adguard/ublock для блокировки рекламы и Privacy Badger для улучшенной защиты вашей конфиденциальности. Эти расширения позволяют сделать интернет-серфинг удобным и безопасным, минимизируя ненужные помехи и защищая ваши данные от посторонних глаз.


Кроме того, Rainsee Browser делает акцент на вашей безопасности и конфиденциальности. Мы не собираем личные данные, а для защиты ваших данных используем компоненты безопасности Firefox. Уникальная функция настроек сайта позволяет вам индивидуально настроить разрешения для каждого веб-сайта. Это даёт возможность заблокировать доступ к вашему местоположению, предотвратить запись в буфер обмена, заблокировать всплывающие окна и многое другое. Таким образом, Rainsee Browser становится отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и удобство в Интернете.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Rainsee Browser v7.8.8.3 MOD APK

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Скачать Rainsee Browser 231 Мб Ссылка 2 231 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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