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Lexis Audio Editor (Мод, Unlocked)

Lexis Audio Editor (Мод, Unlocked) v1.3.199

Запиши трек, обрежь шум и сохрани музыку в нужном формате за минуту легко

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Версия:
1.3.199
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
pamsys
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 15:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Lexis Audio Editor — это карманная студия для Android, где звукорежиссура сводится к простому жесту: нажал «Rec», получил чистую дорожку, подвинул бегунки-обрезчики и за секунды услышал результат без лишних шипений. Интерфейс сразу показывает волну; каждые пять минут ты то вырезаешь паузы, то кидаешь быструю нормализацию, то подтягиваешь эквалайзер, пока фонограмму не станет приятно слушать в наушниках. Пробная версия даёт полный набор инструментов и позволяет сохранить работу в wav, m4a, aac, flac или wma, а после теста решаешь, нужен ли экспорт в mp3 или хватит стоковых форматов — никакой потери функционала по дороге.


Дальше открывается глубина: многодорожечный монтаж с копированием фрагментов, плавными переходами и изменением темпа без влияния на тон. Умный шумодав убирает кондиционер, диктофонный фильтр усиливает голос, а пакетная обработка ускоряет подготовку подкастов. Файлы хранятся локально, приложение работает офлайн — пригодится, если сводишь интервью в самолёте. Для блогеров и музыкантов есть пресеты-мастера и визуальный метроном, а авто-бэкап спасёт проект при переполненной памяти. Скачай, сделай первую запись и убедись сам, как легко смартфон превращается в рабочую студию.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Lexis Audio Editor (Мод, Unlocked) v1.3.199 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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