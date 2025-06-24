Описание

Lexis Audio Editor — это карманная студия для Android, где звукорежиссура сводится к простому жесту: нажал «Rec», получил чистую дорожку, подвинул бегунки-обрезчики и за секунды услышал результат без лишних шипений. Интерфейс сразу показывает волну; каждые пять минут ты то вырезаешь паузы, то кидаешь быструю нормализацию, то подтягиваешь эквалайзер, пока фонограмму не станет приятно слушать в наушниках. Пробная версия даёт полный набор инструментов и позволяет сохранить работу в wav, m4a, aac, flac или wma, а после теста решаешь, нужен ли экспорт в mp3 или хватит стоковых форматов — никакой потери функционала по дороге.





Дальше открывается глубина: многодорожечный монтаж с копированием фрагментов, плавными переходами и изменением темпа без влияния на тон. Умный шумодав убирает кондиционер, диктофонный фильтр усиливает голос, а пакетная обработка ускоряет подготовку подкастов. Файлы хранятся локально, приложение работает офлайн — пригодится, если сводишь интервью в самолёте. Для блогеров и музыкантов есть пресеты-мастера и визуальный метроном, а авто-бэкап спасёт проект при переполненной памяти. Скачай, сделай первую запись и убедись сам, как легко смартфон превращается в рабочую студию.