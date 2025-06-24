Lexis Audio Editor (Мод, Unlocked) v1.3.199
Запиши трек, обрежь шум и сохрани музыку в нужном формате за минуту легко
Lexis Audio Editor — это карманная студия для Android, где звукорежиссура сводится к простому жесту: нажал «Rec», получил чистую дорожку, подвинул бегунки-обрезчики и за секунды услышал результат без лишних шипений. Интерфейс сразу показывает волну; каждые пять минут ты то вырезаешь паузы, то кидаешь быструю нормализацию, то подтягиваешь эквалайзер, пока фонограмму не станет приятно слушать в наушниках. Пробная версия даёт полный набор инструментов и позволяет сохранить работу в wav, m4a, aac, flac или wma, а после теста решаешь, нужен ли экспорт в mp3 или хватит стоковых форматов — никакой потери функционала по дороге.
Дальше открывается глубина: многодорожечный монтаж с копированием фрагментов, плавными переходами и изменением темпа без влияния на тон. Умный шумодав убирает кондиционер, диктофонный фильтр усиливает голос, а пакетная обработка ускоряет подготовку подкастов. Файлы хранятся локально, приложение работает офлайн — пригодится, если сводишь интервью в самолёте. Для блогеров и музыкантов есть пресеты-мастера и визуальный метроном, а авто-бэкап спасёт проект при переполненной памяти. Скачай, сделай первую запись и убедись сам, как легко смартфон превращается в рабочую студию.
Премиум разблокирован
Скачать Lexis Audio Editor (Мод, Unlocked) v1.3.199 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.