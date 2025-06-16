Описание

My Cartoon Character сразу переносит тебя на яркую студию камер и кистей: ты запускаешь фильтр, делаешь селфи, и приложение в реальном времени превращает твоё лицо в мультяшную маску. Через секунду экран показывает анимированную копию, сравнивает черты и угадывает имя твоего двойника. Смахни вправо, и алгоритм подберёт романтическую пару, смахни влево — и придёт новый образ. Кто прячется за следующим кадром?





Собирай коллекцию снимков, открывай Cartoon Filter уровня «Принц или Принцесса» и проходи ежедневную угадайку: приложение генерирует родителей-анимешников, тайного поклонника из комикса или злодея-напарника. Каждое открытие пополняет альбом и даёт монеты для новых историй, фонов и анимаций. Делиcь роликами в соцсетях, играй офлайн без лагов и проверяй, совпадёт ли завтра твой результат с сегодняшним. Готов увидеть себя глазами художника мультвселенной?