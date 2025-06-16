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My Cartoon Character (Мод, Unlocked)

My Cartoon Character (Мод, Unlocked) 3.2

Узнай, каким мультгероем ты мог бы быть и создай свою сказочную историю!
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Версия:
3.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Andromeda App
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

My Cartoon Character сразу переносит тебя на яркую студию камер и кистей: ты запускаешь фильтр, делаешь селфи, и приложение в реальном времени превращает твоё лицо в мультяшную маску. Через секунду экран показывает анимированную копию, сравнивает черты и угадывает имя твоего двойника. Смахни вправо, и алгоритм подберёт романтическую пару, смахни влево — и придёт новый образ. Кто прячется за следующим кадром?


Собирай коллекцию снимков, открывай Cartoon Filter уровня «Принц или Принцесса» и проходи ежедневную угадайку: приложение генерирует родителей-анимешников, тайного поклонника из комикса или злодея-напарника. Каждое открытие пополняет альбом и даёт монеты для новых историй, фонов и анимаций. Делиcь роликами в соцсетях, играй офлайн без лагов и проверяй, совпадёт ли завтра твой результат с сегодняшним. Готов увидеть себя глазами художника мультвселенной?


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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