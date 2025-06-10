Микрофонный усилитель (Мод, Premium Unlocked) 13.1.1
Сделай звук громче, чище и чётче — прямо с телефона, без внешнего микрофона
Microphone Amplifier — это приложение, которое превращает твой смартфон в мощный усилитель голоса. Подключаешь наушники, запускаешь — и можешь говорить, петь, проводить презентации или просто быть услышанным в шумном месте. Всё работает в реальном времени, звук усиливается и остаётся чистым, без лишнего фона и искажений.
Есть гибкие настройки: уровень усиления, фильтры, управление задержкой. Работает без внешнего оборудования — просто телефон и наушники. Подходит для живых выступлений, репетиций, мероприятий или когда просто нужен голос погромче. Лёгкий интерфейс, быстрая настройка, работает офлайн. Удобно, просто и по делу.
Премиум разблокирован
Скачать Микрофонный усилитель (Мод, Premium Unlocked) v13.1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.