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Микрофонный усилитель (Мод, Premium Unlocked)

Микрофонный усилитель (Мод, Premium Unlocked) 13.1.1

Сделай звук громче, чище и чётче — прямо с телефона, без внешнего микрофона
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Версия:
13.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DOSA Apps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Microphone Amplifier — это приложение, которое превращает твой смартфон в мощный усилитель голоса. Подключаешь наушники, запускаешь — и можешь говорить, петь, проводить презентации или просто быть услышанным в шумном месте. Всё работает в реальном времени, звук усиливается и остаётся чистым, без лишнего фона и искажений.


Есть гибкие настройки: уровень усиления, фильтры, управление задержкой. Работает без внешнего оборудования — просто телефон и наушники. Подходит для живых выступлений, репетиций, мероприятий или когда просто нужен голос погромче. Лёгкий интерфейс, быстрая настройка, работает офлайн. Удобно, просто и по делу.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Микрофонный усилитель (Мод, Premium Unlocked) v13.1.1 MOD APK

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Скачать Микрофонный усилитель (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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