Описание

Microphone Amplifier — это приложение, которое превращает твой смартфон в мощный усилитель голоса. Подключаешь наушники, запускаешь — и можешь говорить, петь, проводить презентации или просто быть услышанным в шумном месте. Всё работает в реальном времени, звук усиливается и остаётся чистым, без лишнего фона и искажений.





Есть гибкие настройки: уровень усиления, фильтры, управление задержкой. Работает без внешнего оборудования — просто телефон и наушники. Подходит для живых выступлений, репетиций, мероприятий или когда просто нужен голос погромче. Лёгкий интерфейс, быстрая настройка, работает офлайн. Удобно, просто и по делу.