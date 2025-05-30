DiskDigger Pro file recovery 1.0-pro
Восстанови удалённые файлы с памяти устройства — быстро, глубоко, надёжно
DiskDigger Pro — это инструмент для восстановления данных на Android, особенно эффективный на рутированных устройствах. Каждые 5 минут ты можешь запускать глубокое сканирование, находить удалённые фото, видео, документы и сохранять их обратно в память или в облако. Даже если ты отформатировал карту памяти — приложение может вернуть потерянное. Интерфейс простой: выбери диск, дождись сканирования, отметь нужное и восстанови.
На рутированных устройствах доступны расширенные функции: восстановление файлов любых форматов из внутренней памяти. Без рута — работает только с кэшем фото и видео, извлекая снимки в пониженном качестве из эскизов. Поддерживаются десятки форматов, от JPG и MP4 до PDF и MP3. Можно фильтровать по имени, размеру и дате. Подходит как для быстрой проверки, так и для глубокого «спасения» важных данных.
Полная версия
Скачать DiskDigger Pro file recovery v1.0-pro MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.