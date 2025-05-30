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DiskDigger Pro file recovery

DiskDigger Pro file recovery 1.0-pro

Восстанови удалённые файлы с памяти устройства — быстро, глубоко, надёжно
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Версия:
1.0-pro
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Defiant Technologies, LLC
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 20:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

DiskDigger Pro — это инструмент для восстановления данных на Android, особенно эффективный на рутированных устройствах. Каждые 5 минут ты можешь запускать глубокое сканирование, находить удалённые фото, видео, документы и сохранять их обратно в память или в облако. Даже если ты отформатировал карту памяти — приложение может вернуть потерянное. Интерфейс простой: выбери диск, дождись сканирования, отметь нужное и восстанови.


На рутированных устройствах доступны расширенные функции: восстановление файлов любых форматов из внутренней памяти. Без рута — работает только с кэшем фото и видео, извлекая снимки в пониженном качестве из эскизов. Поддерживаются десятки форматов, от JPG и MP4 до PDF и MP3. Можно фильтровать по имени, размеру и дате. Подходит как для быстрой проверки, так и для глубокого «спасения» важных данных.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать DiskDigger Pro file recovery v1.0-pro MOD APK

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Скачать DiskDigger Pro file recovery 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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