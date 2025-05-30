Описание

DiskDigger Pro — это инструмент для восстановления данных на Android, особенно эффективный на рутированных устройствах. Каждые 5 минут ты можешь запускать глубокое сканирование, находить удалённые фото, видео, документы и сохранять их обратно в память или в облако. Даже если ты отформатировал карту памяти — приложение может вернуть потерянное. Интерфейс простой: выбери диск, дождись сканирования, отметь нужное и восстанови.





На рутированных устройствах доступны расширенные функции: восстановление файлов любых форматов из внутренней памяти. Без рута — работает только с кэшем фото и видео, извлекая снимки в пониженном качестве из эскизов. Поддерживаются десятки форматов, от JPG и MP4 до PDF и MP3. Можно фильтровать по имени, размеру и дате. Подходит как для быстрой проверки, так и для глубокого «спасения» важных данных.