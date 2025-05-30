Описание

Eclipse Transparent Icon Pack — это стильный набор иконок с тёмными полупрозрачными квадратами и аморфными чёрными символами. Каждые пять минут ты можешь освежать внешний вид экрана — иконки не конфликтуют с фоном, выглядят аккуратно как на ярких обоях, так и на полностью чёрных. Стиль минималистичный, с уклоном в современный дизайн: всё на своих местах, ничего лишнего.





Пакет поддерживает все популярные лаунчеры, устанавливается за пару нажатий и работает без подключения к интернету. В комплекте сотни иконок, регулярные обновления и адаптация под системные элементы — календарь, папки, панель. Можно сочетать с прозрачными виджетами и кастомными обоями. Если хочешь, чтобы экран стал визуально чище и при этом не терял индивидуальность — Eclipse даёт именно этот баланс.