android-1.ru / Программы / Персонализация / Eclipse Transparent Icon Pack
Eclipse Transparent Icon Pack

Eclipse Transparent Icon Pack 5.2

Сделай экран минималистичным с тёмными прозрачными иконками под любой фон
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PizzApp Design
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 01:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Eclipse Transparent Icon Pack — это стильный набор иконок с тёмными полупрозрачными квадратами и аморфными чёрными символами. Каждые пять минут ты можешь освежать внешний вид экрана — иконки не конфликтуют с фоном, выглядят аккуратно как на ярких обоях, так и на полностью чёрных. Стиль минималистичный, с уклоном в современный дизайн: всё на своих местах, ничего лишнего.


Пакет поддерживает все популярные лаунчеры, устанавливается за пару нажатий и работает без подключения к интернету. В комплекте сотни иконок, регулярные обновления и адаптация под системные элементы — календарь, папки, панель. Можно сочетать с прозрачными виджетами и кастомными обоями. Если хочешь, чтобы экран стал визуально чище и при этом не терял индивидуальность — Eclipse даёт именно этот баланс.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Eclipse Transparent Icon Pack v5.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Eclipse Transparent Icon Pack 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Asphalt - Dark Icon Pack
Asphalt - Dark Icon Pack
Version: 66
Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked)
Touch The Notch - Action Notch (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.7.5
Pix Material Icon Pack
Pix Material Icon Pack
Version: 9.7.Build
Aurora - Substratum Theme
Aurora - Substratum Theme
Version: 13.030
Sound Meter Pro
Sound Meter Pro
Version: 2.6.11
Always on Display XPath (Мод, Unlocked)
Always on Display XPath (Мод, Unlocked)
Version: 2.17.3
Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked)
Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked)
Version: 1.9.55
Comics Icon Pack
Comics Icon Pack
Version: 2.3.0

Отзывы о Eclipse Transparent Icon Pack


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив