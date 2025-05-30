Eclipse Transparent Icon Pack 5.2
Сделай экран минималистичным с тёмными прозрачными иконками под любой фон
Eclipse Transparent Icon Pack — это стильный набор иконок с тёмными полупрозрачными квадратами и аморфными чёрными символами. Каждые пять минут ты можешь освежать внешний вид экрана — иконки не конфликтуют с фоном, выглядят аккуратно как на ярких обоях, так и на полностью чёрных. Стиль минималистичный, с уклоном в современный дизайн: всё на своих местах, ничего лишнего.
Пакет поддерживает все популярные лаунчеры, устанавливается за пару нажатий и работает без подключения к интернету. В комплекте сотни иконок, регулярные обновления и адаптация под системные элементы — календарь, папки, панель. Можно сочетать с прозрачными виджетами и кастомными обоями. Если хочешь, чтобы экран стал визуально чище и при этом не терял индивидуальность — Eclipse даёт именно этот баланс.
Полная версия
Скачать Eclipse Transparent Icon Pack v5.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.