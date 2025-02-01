Описание

iOS 17 Dark Icons Pack — это стильный и современный пакет значков, который предоставляет пользователям 3700 иконок в темной версии, идеально подходящих для тех, кто предпочитает темные темы. В дополнение к значкам, пакет включает 270 обоев, которые можно настроить для создания уникального внешнего вида вашего устройства.





Особенности этого пакета включают поддержку динамического календаря и возможность маскировки приложений без темы. Вы можете легко запросить новые значки для приложений, которые не имеют своей темы, а также выбрать из нескольких альтернативных значков для каждой иконки.





iOS 17 Dark Icons Pack поддерживает все основные программы запуска, что делает его универсальным для большинства устройств Android. Регулярные обновления гарантируют, что ваш интерфейс будет всегда актуальным и свежим. Это идеальный выбор для пользователей, которые хотят обновить внешний вид своего устройства и добавить стильный темный режим.