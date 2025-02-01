android-1.ru / Программы / Персонализация / iPeach Black - Icon Pack
iPeach Black - Icon Pack

iPeach Black - Icon Pack 1.8.4

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.8.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

iOS 17 Dark Icons Pack — это стильный и современный пакет значков, который предоставляет пользователям 3700 иконок в темной версии, идеально подходящих для тех, кто предпочитает темные темы. В дополнение к значкам, пакет включает 270 обоев, которые можно настроить для создания уникального внешнего вида вашего устройства.


Особенности этого пакета включают поддержку динамического календаря и возможность маскировки приложений без темы. Вы можете легко запросить новые значки для приложений, которые не имеют своей темы, а также выбрать из нескольких альтернативных значков для каждой иконки.


iOS 17 Dark Icons Pack поддерживает все основные программы запуска, что делает его универсальным для большинства устройств Android. Регулярные обновления гарантируют, что ваш интерфейс будет всегда актуальным и свежим. Это идеальный выбор для пользователей, которые хотят обновить внешний вид своего устройства и добавить стильный темный режим.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать iPeach Black - Icon Pack v1.8.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать iPeach Black - Icon Pack 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
iPear Pro - Icon Pack (Round)
iPear Pro - Icon Pack (Round)
Version: 1.8.3
iPear 18 - Icon Pack
iPear 18 - Icon Pack
Version: 1.6.0
Horux - Icon Pack (Round)
Horux - Icon Pack (Round)
Version: 7.3
Horux Black - Icon Pack
Horux Black - Icon Pack
Version: 8.0
Aline White: linear icon pack
Aline White: linear icon pack
Version: 1.8.4
Aline: bold linear icon pack
Aline: bold linear icon pack
Version: 3.2.3
MyICON – Темы для смены иконок (Мод, Premium Unlocked)
MyICON – Темы для смены иконок (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.2.3
MIUl Circle Fluo - Icon Pack (Мод, Patched)
MIUl Circle Fluo - Icon Pack (Мод, Patched)
Version: 5.7

Отзывы о iPeach Black - Icon Pack


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив