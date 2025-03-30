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iPear 18 - Icon Pack

iPear 18 - Icon Pack 1.6.5

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Версия:
1.6.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
86
Скриншоты
Описание

iPear 18 - Icon Pack — это стильный и функциональный набор значков, который предлагает вам доступ к более чем 4000 уникальным значкам и 270 обоям, позволяя создать индивидуальный стиль для вашего устройства. Этот пакет включает в себя динамический календарь и скин для приложений без темы, что делает ваш телефон не только красивым, но и функциональным.


С возможностью выбора из нескольких вариантов значков и регулярными обновлениями, iPear 18 гарантирует, что ваш интерфейс будет всегда актуальным и разнообразным. Он совместим со всеми популярными программами запуска, что делает его доступным для пользователей разных устройств и настроек. Этот набор идеально подходит для тех, кто хочет обновить внешний вид телефона и придать ему современный и элегантный вид.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать iPear 18 - Icon Pack 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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