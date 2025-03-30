Описание

iPear 18 - Icon Pack — это стильный и функциональный набор значков, который предлагает вам доступ к более чем 4000 уникальным значкам и 270 обоям, позволяя создать индивидуальный стиль для вашего устройства. Этот пакет включает в себя динамический календарь и скин для приложений без темы, что делает ваш телефон не только красивым, но и функциональным.





С возможностью выбора из нескольких вариантов значков и регулярными обновлениями, iPear 18 гарантирует, что ваш интерфейс будет всегда актуальным и разнообразным. Он совместим со всеми популярными программами запуска, что делает его доступным для пользователей разных устройств и настроек. Этот набор идеально подходит для тех, кто хочет обновить внешний вид телефона и придать ему современный и элегантный вид.