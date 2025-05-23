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Poke Genie -Remote Raid IV PvP (Мод, Premium Unlocked)

Poke Genie -Remote Raid IV PvP (Мод, Premium Unlocked) 8.12.0

Организуй рейды, оценивай IV и управляй своей командой как профи
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Версия:
8.12.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Poke Genie
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Poke Genie — это незаменимый помощник для игроков в Pokémon Go, который помогает принимать точные решения о развитии покемонов. Каждые 5 минут ты можешь проверять IV, рассчитывать нужное количество конфет и пыли для прокачки, планировать эволюции и управлять своей коллекцией. Приложение автоматически анализирует данные с экрана, не требует входа в аккаунт и работает быстро и безопасно.


В Poke Genie сочетаются удалённые рейды, оценка боевых характеристик и симуляция усилений, чтобы ты точно знал, кого прокачивать, а кого оставить в покеболле. Подключайся к рейдам с тренерами со всего мира, выбирай нужных боссов и побеждай даже легендарных врагов без усилий. Всё управление — в одном месте: PvP, рейтинги, команды и советы. Хочешь играть умно и выигрывать чаще? Тогда просто скачай Poke Genie — и начинай использовать каждую конфету по делу.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Poke Genie -Remote Raid IV PvP (Мод, Premium Unlocked) v8.12.0 MOD APK

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Скачать Poke Genie -Remote Raid IV PvP (Мод, Premium Unlocked) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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