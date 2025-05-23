Poke Genie -Remote Raid IV PvP (Мод, Premium Unlocked) 8.12.0
Организуй рейды, оценивай IV и управляй своей командой как профи
Poke Genie — это незаменимый помощник для игроков в Pokémon Go, который помогает принимать точные решения о развитии покемонов. Каждые 5 минут ты можешь проверять IV, рассчитывать нужное количество конфет и пыли для прокачки, планировать эволюции и управлять своей коллекцией. Приложение автоматически анализирует данные с экрана, не требует входа в аккаунт и работает быстро и безопасно.
В Poke Genie сочетаются удалённые рейды, оценка боевых характеристик и симуляция усилений, чтобы ты точно знал, кого прокачивать, а кого оставить в покеболле. Подключайся к рейдам с тренерами со всего мира, выбирай нужных боссов и побеждай даже легендарных врагов без усилий. Всё управление — в одном месте: PvP, рейтинги, команды и советы. Хочешь играть умно и выигрывать чаще? Тогда просто скачай Poke Genie — и начинай использовать каждую конфету по делу.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.