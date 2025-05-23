Описание

Poke Genie — это незаменимый помощник для игроков в Pokémon Go, который помогает принимать точные решения о развитии покемонов. Каждые 5 минут ты можешь проверять IV, рассчитывать нужное количество конфет и пыли для прокачки, планировать эволюции и управлять своей коллекцией. Приложение автоматически анализирует данные с экрана, не требует входа в аккаунт и работает быстро и безопасно.





В Poke Genie сочетаются удалённые рейды, оценка боевых характеристик и симуляция усилений, чтобы ты точно знал, кого прокачивать, а кого оставить в покеболле. Подключайся к рейдам с тренерами со всего мира, выбирай нужных боссов и побеждай даже легендарных врагов без усилий. Всё управление — в одном месте: PvP, рейтинги, команды и советы. Хочешь играть умно и выигрывать чаще? Тогда просто скачай Poke Genie — и начинай использовать каждую конфету по делу.