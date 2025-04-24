Colorimeter - Color Analysis 2.25.16
Захватывай, анализируй и конвертируй цвета одним касанием
Colorimeter - Color Analysis - Это профессиональное приложение для точной работы с цветом — от моментального замера до экспорта в нужный формат. Каждые 5 минут ты можешь снимать цвета с камеры или галереи, анализировать оттенки, сравнивать палитры и сохранять результаты для работы. Удобный интерфейс позволяет быстро перейти от анализа к созданию — будь ты дизайнер, визажист или просто увлечён цветом.
В Colorimeter - Color Analysis собраны инструменты для съёмки, анализа, конвертации и экспорта цветов. Поддержка HEX, RGB, CMYK и других моделей делает его полезным в дизайне, науке, архитектуре и моде. Можно создавать палитры, искать дополняющие или контрастные оттенки, сохранять их в избранное или делиться с коллегами. Работает офлайн, точно считывает даже сложные тона, подходит и для быстрой задачи, и для долгих проектов. Цвет — это инструмент. А теперь он у тебя под рукой.
Полная версия
Скачать Colorimeter - Color Analysis v2.25.16 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.