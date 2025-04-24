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Colorimeter - Color Analysis

Colorimeter - Color Analysis 2.25.16

Захватывай, анализируй и конвертируй цвета одним касанием
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Версия:
2.25.16
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lab Tools
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 15:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Colorimeter - Color Analysis - Это профессиональное приложение для точной работы с цветом — от моментального замера до экспорта в нужный формат. Каждые 5 минут ты можешь снимать цвета с камеры или галереи, анализировать оттенки, сравнивать палитры и сохранять результаты для работы. Удобный интерфейс позволяет быстро перейти от анализа к созданию — будь ты дизайнер, визажист или просто увлечён цветом.


В Colorimeter - Color Analysis собраны инструменты для съёмки, анализа, конвертации и экспорта цветов. Поддержка HEX, RGB, CMYK и других моделей делает его полезным в дизайне, науке, архитектуре и моде. Можно создавать палитры, искать дополняющие или контрастные оттенки, сохранять их в избранное или делиться с коллегами. Работает офлайн, точно считывает даже сложные тона, подходит и для быстрой задачи, и для долгих проектов. Цвет — это инструмент. А теперь он у тебя под рукой.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Colorimeter - Color Analysis v2.25.16 MOD APK

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Скачать Colorimeter - Color Analysis 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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