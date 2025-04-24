Описание

Colorimeter - Color Analysis - Это профессиональное приложение для точной работы с цветом — от моментального замера до экспорта в нужный формат. Каждые 5 минут ты можешь снимать цвета с камеры или галереи, анализировать оттенки, сравнивать палитры и сохранять результаты для работы. Удобный интерфейс позволяет быстро перейти от анализа к созданию — будь ты дизайнер, визажист или просто увлечён цветом.





В Colorimeter - Color Analysis собраны инструменты для съёмки, анализа, конвертации и экспорта цветов. Поддержка HEX, RGB, CMYK и других моделей делает его полезным в дизайне, науке, архитектуре и моде. Можно создавать палитры, искать дополняющие или контрастные оттенки, сохранять их в избранное или делиться с коллегами. Работает офлайн, точно считывает даже сложные тона, подходит и для быстрой задачи, и для долгих проектов. Цвет — это инструмент. А теперь он у тебя под рукой.