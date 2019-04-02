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Компас с Уровень (Мод, Unlocked)

Компас с Уровень 2.4.19

Unlocked

Многофункциональный навигатор: точный компас, уровень и GPS для любых задач
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Версия:
2.4.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LemonClip
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В этом инновационном приложении собраны мощные инструменты для точного измерения и навигации. Оно объединяет встроенный компас, цифровой уровень и GPS, чтобы обеспечить максимальную точность в любых условиях. Независимо от того, планируете ли вы самостоятельно собрать мебель или повесить полку ровно, этот инструмент станет вашим незаменимым помощником. Он идеально подходит для домашних проектов, позволяя быстро определить правильное направление или угол наклона, а также незаменим для любителей спортивного ориентирования, которым важно не сбиться с пути в сложной местности. Интуитивно понятный интерфейс позволяет моментально освоить все функции, делая процесс работы простым и удобным.


Пользователи отмечают высокую надёжность и точность измерений, что особенно ценно в условиях активного образа жизни. Для достижения максимальной эффективности рекомендуется провести калибровку устройства при первом запуске, что повысит точность всех измерений. Получите уверенность в каждом действии и наслаждайтесь точностью вашего устройства – от решения бытовых задач до приключений на свежем воздухе.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Компас с Уровень (Мод, Unlocked) v2.4.19 MOD APK

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Скачать Компас с Уровень (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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