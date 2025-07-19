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CamToPlan (Мод, Unlocked)

CamToPlan (Мод, Unlocked) v5.4.1

Ваш идеальный инструмент для измерений с дополненной реальностью

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Версия:
5.4.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tasmanic Editions
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
134
Описание

CamToPlan — это приложение, которое превращает ваше устройство в универсальный измерительный инструмент благодаря технологии дополненной реальности. Забудьте о лазерных рулетках и линейках — просто откройте приложение и начинайте измерять!


С помощью видеозаписи вы легко узнаете длину стен, размеры мебели, ковров и других объектов в 3D. Приложение прокладывает измерительную ленту прямо на изображении, делая процесс быстрым и точным. CamToPlan — это ваш удобный помощник для планировки и измерений без усилий и лишних движений!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать CamToPlan (Мод, Unlocked) v5.4.1 MOD APK

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Скачать CamToPlan (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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