Описание

CamToPlan — это приложение, которое превращает ваше устройство в универсальный измерительный инструмент благодаря технологии дополненной реальности. Забудьте о лазерных рулетках и линейках — просто откройте приложение и начинайте измерять!





С помощью видеозаписи вы легко узнаете длину стен, размеры мебели, ковров и других объектов в 3D. Приложение прокладывает измерительную ленту прямо на изображении, делая процесс быстрым и точным. CamToPlan — это ваш удобный помощник для планировки и измерений без усилий и лишних движений!