CamToPlan (Мод, Unlocked) v5.4.1
Ваш идеальный инструмент для измерений с дополненной реальностью
CamToPlan — это приложение, которое превращает ваше устройство в универсальный измерительный инструмент благодаря технологии дополненной реальности. Забудьте о лазерных рулетках и линейках — просто откройте приложение и начинайте измерять!
С помощью видеозаписи вы легко узнаете длину стен, размеры мебели, ковров и других объектов в 3D. Приложение прокладывает измерительную ленту прямо на изображении, делая процесс быстрым и точным. CamToPlan — это ваш удобный помощник для планировки и измерений без усилий и лишних движений!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.