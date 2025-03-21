Версия:
6.8.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
NikitaDev
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Следите за глобальными изменениями на бирже в реальном времени с помощью Stoxy PRO — продвинутого приложения для отслеживания акций, курсов валют и рыночной аналитики. Получайте полную информацию о ценных бумагах на биржах по всему миру и мгновенно реагируйте на любые изменения.
В новой версии появилась вкладка «Заработок», позволяющая детально отслеживать вашу прибыль и эффективность инвестиций. Удобные виджеты обеспечивают быстрый доступ к ключевой информации прямо с экрана смартфона, делая Stoxy PRO незаменимым помощником для трейдера любого уровня.
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