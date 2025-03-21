Описание

Следите за глобальными изменениями на бирже в реальном времени с помощью Stoxy PRO — продвинутого приложения для отслеживания акций, курсов валют и рыночной аналитики. Получайте полную информацию о ценных бумагах на биржах по всему миру и мгновенно реагируйте на любые изменения.





В новой версии появилась вкладка «Заработок», позволяющая детально отслеживать вашу прибыль и эффективность инвестиций. Удобные виджеты обеспечивают быстрый доступ к ключевой информации прямо с экрана смартфона, делая Stoxy PRO незаменимым помощником для трейдера любого уровня.