Screenshot touch (Мод, Unlocked) 2.4.5
Оптимизируйте управление вашим телефоном с Screenshot Touch
Версия:
2.4.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Daejeong Kim
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание
Screenshot Touch — это приложение-помощник, которое значительно упрощает использование вашего телефона. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы мгновенно получаете доступ к любимым и часто используемым приложениям, обходясь без сложных и громоздких операций. Приложение позволяет быстро захватывать и устанавливать нужные программы, обеспечивая удобный и быстрый доступ к ним в любое время.
С этим инструментом вы можете настроить свою рабочую среду так, как вам удобно, мгновенно активируя все необходимые параметры без лишних затруднений. Попробуйте Screenshot Touch уже сегодня и ощутите, как легкость и эффективность управления вашим устройством преобразят ваш опыт работы с телефоном!
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать Screenshot touch (Мод, Unlocked) v2.4.5 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer