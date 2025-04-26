android-1.ru / Программы / Инструменты / APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked)
APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked)

APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked) 1.10.1

Устанавливай APK, XAPK, APKM и APKS легко и контролируй процесс установки приложений
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.10.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
APK Mirror
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

APKMirror Installer — это вспомогательное приложение, которое позволяет безопасно и удобно устанавливать разные форматы пакетов приложений: .apkm, .xapk, .apks и стандартные .apk. Каждые пять минут ты можешь ставить новые приложения, контролировать их загрузку и получать точные сообщения об ошибках, если что-то пошло не так — особенно при установке нестандартных файлов.


Программа поддерживает новый формат App Bundles, который позволяет устанавливать приложения быстрее и эффективнее, избегая лишних библиотек и ресурсов. APKMirror Installer работает офлайн, не требует лишних разрешений и станет незаменимым инструментом для тех, кто хочет полный контроль над установкой приложений на своём Android-устройстве. Просто, понятно и надёжно.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked) v1.10.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Colorimeter - Color Analysis
Colorimeter - Color Analysis
Version: 2.25.16
PDF Maker: Image to PDF (Мод, Unlocked)
PDF Maker: Image to PDF (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.0
Prisma3D - Модель, анимация (Мод, Unlocked)
Prisma3D - Модель, анимация (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.1
1DM+: Browser & Video Download
1DM+: Browser & Video Download
Version: 18.1
Clone App-Parallel Dual Space (Мод, Unlocked)
Clone App-Parallel Dual Space (Мод, Unlocked)
Version: 3.3.0
Компас с Уровень (Мод, Unlocked)
Компас с Уровень (Мод, Unlocked)
Version: 2.4.19
Stoxy PRO - Акции и Биржа
Stoxy PRO - Акции и Биржа
Version: 6.8.0
PCAPdroid - network monitor (Мод, Unlocked)
PCAPdroid - network monitor (Мод, Unlocked)
Version: 1.8.4

Отзывы о APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив