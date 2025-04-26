APKMirror Installer (Official) (Мод, Unlocked) 1.10.1
Устанавливай APK, XAPK, APKM и APKS легко и контролируй процесс установки приложений
APKMirror Installer — это вспомогательное приложение, которое позволяет безопасно и удобно устанавливать разные форматы пакетов приложений: .apkm, .xapk, .apks и стандартные .apk. Каждые пять минут ты можешь ставить новые приложения, контролировать их загрузку и получать точные сообщения об ошибках, если что-то пошло не так — особенно при установке нестандартных файлов.
Программа поддерживает новый формат App Bundles, который позволяет устанавливать приложения быстрее и эффективнее, избегая лишних библиотек и ресурсов. APKMirror Installer работает офлайн, не требует лишних разрешений и станет незаменимым инструментом для тех, кто хочет полный контроль над установкой приложений на своём Android-устройстве. Просто, понятно и надёжно.
Премиум разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.