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Dual Space : Multi App (Мод, Premium Unlocked)

Dual Space : Multi App (Мод, Premium Unlocked) v1.58.0.20

Управляй двумя аккаунтами одновременно — забудь про путаницу, неудобства
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Версия:
1.58.0.20
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dual Space Team
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

В Dual Space: Multi App ты создаёшь изолированные «песочницы» для каждого профиля на одном телефоне. Клонируешь мессенджеры, соцсети или любые другие приложения — и каждый клон живёт своей жизнью: свой логин, свои уведомления, свои настройки. Больше не придётся выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой: все копии собираются в едином интерфейсе, где ты быстро переключаешься между личным чатом, рабочим профилем и любым другим пространством.


Это спасение для SMM-менеджеров, фрилансеров и тех, кто ценит конфиденциальность. Клонируй WhatsApp, Instagram, Twitter и получай уведомления по всем учёткам без конфликтов. Настраивай пароли для каждого клона, упорядочи ярлыки по цветам и сохраняй шаблоны приложений. Работает офлайн, не перегружает систему и идеально подходит, если нужно «убить двух зайцев одним выстрелом» без потери данных.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Dual Space : Multi App (Мод, Premium Unlocked) v1.58.0.20 MOD APK

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Скачать Dual Space : Multi App (Мод, Premium Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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