Dual Space : Multi App (Мод, Premium Unlocked) v1.58.0.20
Управляй двумя аккаунтами одновременно — забудь про путаницу, неудобства
В Dual Space: Multi App ты создаёшь изолированные «песочницы» для каждого профиля на одном телефоне. Клонируешь мессенджеры, соцсети или любые другие приложения — и каждый клон живёт своей жизнью: свой логин, свои уведомления, свои настройки. Больше не придётся выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой: все копии собираются в едином интерфейсе, где ты быстро переключаешься между личным чатом, рабочим профилем и любым другим пространством.
Это спасение для SMM-менеджеров, фрилансеров и тех, кто ценит конфиденциальность. Клонируй WhatsApp, Instagram, Twitter и получай уведомления по всем учёткам без конфликтов. Настраивай пароли для каждого клона, упорядочи ярлыки по цветам и сохраняй шаблоны приложений. Работает офлайн, не перегружает систему и идеально подходит, если нужно «убить двух зайцев одним выстрелом» без потери данных.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.