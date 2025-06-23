Описание

В Dual Space: Multi App ты создаёшь изолированные «песочницы» для каждого профиля на одном телефоне. Клонируешь мессенджеры, соцсети или любые другие приложения — и каждый клон живёт своей жизнью: свой логин, свои уведомления, свои настройки. Больше не придётся выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой: все копии собираются в едином интерфейсе, где ты быстро переключаешься между личным чатом, рабочим профилем и любым другим пространством.





Это спасение для SMM-менеджеров, фрилансеров и тех, кто ценит конфиденциальность. Клонируй WhatsApp, Instagram, Twitter и получай уведомления по всем учёткам без конфликтов. Настраивай пароли для каждого клона, упорядочи ярлыки по цветам и сохраняй шаблоны приложений. Работает офлайн, не перегружает систему и идеально подходит, если нужно «убить двух зайцев одним выстрелом» без потери данных.