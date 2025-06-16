Описание

В кармане у тебя уже есть мощный слуховой аппарат — смартфон с Bluetooth Hearing Amplifier. Запусти приложение, подключи беспроводные наушники, проведи пальцем по шкале усиления — и звук вокруг мгновенно становится громче и чище. Каждые пять минут ты ловишь новые оттенки речи, шуршание страниц, далёкий гудок. Простой интерфейс даёт почувствовать разницу сразу, а режим предварительного прослушивания удивит даже скептика.





Приложение усиливает высокие частоты до +30 дБ и сглаживает фон благодаря шумоподавлению; фильтры выравнивают каналы, чтобы разговоры звучали разборчиво в кафе, кино или ночной тишине. Реальное усиление передаётся без заметной задержки (< 80 мс) прямо в твои наушники, а пять пресетов эквалайзера запоминают твои настройки. Прослушивание работает офлайн, не тратит трафик и бережёт батарею. Включай фоновый режим, фиксируй лучшие параметры и возвращайся, когда захочешь услышать больше.