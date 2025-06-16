Bluetooth Hearing Amplifier (Мод, Unlocked) 5.0.1
Услышь каждый шёпот: карманный усилитель звука через Bluetooth-поток
В кармане у тебя уже есть мощный слуховой аппарат — смартфон с Bluetooth Hearing Amplifier. Запусти приложение, подключи беспроводные наушники, проведи пальцем по шкале усиления — и звук вокруг мгновенно становится громче и чище. Каждые пять минут ты ловишь новые оттенки речи, шуршание страниц, далёкий гудок. Простой интерфейс даёт почувствовать разницу сразу, а режим предварительного прослушивания удивит даже скептика.
Приложение усиливает высокие частоты до +30 дБ и сглаживает фон благодаря шумоподавлению; фильтры выравнивают каналы, чтобы разговоры звучали разборчиво в кафе, кино или ночной тишине. Реальное усиление передаётся без заметной задержки (< 80 мс) прямо в твои наушники, а пять пресетов эквалайзера запоминают твои настройки. Прослушивание работает офлайн, не тратит трафик и бережёт батарею. Включай фоновый режим, фиксируй лучшие параметры и возвращайся, когда захочешь услышать больше.
Премиум разблокирован
Скачать Bluetooth Hearing Amplifier (Мод, Unlocked) v5.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.