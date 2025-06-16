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Bluetooth Hearing Amplifier (Мод, Unlocked)

Bluetooth Hearing Amplifier (Мод, Unlocked) 5.0.1

Услышь каждый шёпот: карманный усилитель звука через Bluetooth-поток
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Версия:
5.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Firehawk
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 00:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В кармане у тебя уже есть мощный слуховой аппарат — смартфон с Bluetooth Hearing Amplifier. Запусти приложение, подключи беспроводные наушники, проведи пальцем по шкале усиления — и звук вокруг мгновенно становится громче и чище. Каждые пять минут ты ловишь новые оттенки речи, шуршание страниц, далёкий гудок. Простой интерфейс даёт почувствовать разницу сразу, а режим предварительного прослушивания удивит даже скептика.


Приложение усиливает высокие частоты до +30 дБ и сглаживает фон благодаря шумоподавлению; фильтры выравнивают каналы, чтобы разговоры звучали разборчиво в кафе, кино или ночной тишине. Реальное усиление передаётся без заметной задержки (< 80 мс) прямо в твои наушники, а пять пресетов эквалайзера запоминают твои настройки. Прослушивание работает офлайн, не тратит трафик и бережёт батарею. Включай фоновый режим, фиксируй лучшие параметры и возвращайся, когда захочешь услышать больше.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bluetooth Hearing Amplifier (Мод, Unlocked) v5.0.1 MOD APK

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Скачать Bluetooth Hearing Amplifier (Мод, Unlocked) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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