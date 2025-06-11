Диктофон: Запись Звука, Голоса (Мод, Premium Unlocked) 1.12.2
Записывай, редактируй и сохраняй голос в высоком качестве — прямо с телефона
Sound Recorder Plus: Voice Rec — это мощное приложение для тех, кто работает со звуком: диктует заметки, записывает встречи, делает интервью или просто хочет чёткий и чистый результат. Пишет в высоком качестве, поддерживает конвертацию в текст, а все записи удобно хранятся в одном интерфейсе — с метками, названиями и возможностью быстро найти нужное.
Встроенный редактор позволяет обрезать, подчищать, добавлять фрагменты. Гибкие настройки громкости, чувствительности и формата подойдут как для простых задач, так и для более серьёзной работы. Работает офлайн, интерфейс интуитивный. Отличный инструмент для тех, кто хочет максимум качества без сложностей.
Премиум разблокирован
Скачать Диктофон: Запись Звука, Голоса (Мод, Premium Unlocked) v1.12.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.