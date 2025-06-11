Описание

Sound Recorder Plus: Voice Rec — это мощное приложение для тех, кто работает со звуком: диктует заметки, записывает встречи, делает интервью или просто хочет чёткий и чистый результат. Пишет в высоком качестве, поддерживает конвертацию в текст, а все записи удобно хранятся в одном интерфейсе — с метками, названиями и возможностью быстро найти нужное.





Встроенный редактор позволяет обрезать, подчищать, добавлять фрагменты. Гибкие настройки громкости, чувствительности и формата подойдут как для простых задач, так и для более серьёзной работы. Работает офлайн, интерфейс интуитивный. Отличный инструмент для тех, кто хочет максимум качества без сложностей.