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Диктофон: Запись Звука, Голоса (Мод, Premium Unlocked)

Диктофон: Запись Звука, Голоса (Мод, Premium Unlocked) 1.12.2

Записывай, редактируй и сохраняй голос в высоком качестве — прямо с телефона
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Версия:
1.12.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Digitalchemy, LLC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Sound Recorder Plus: Voice Rec — это мощное приложение для тех, кто работает со звуком: диктует заметки, записывает встречи, делает интервью или просто хочет чёткий и чистый результат. Пишет в высоком качестве, поддерживает конвертацию в текст, а все записи удобно хранятся в одном интерфейсе — с метками, названиями и возможностью быстро найти нужное.


Встроенный редактор позволяет обрезать, подчищать, добавлять фрагменты. Гибкие настройки громкости, чувствительности и формата подойдут как для простых задач, так и для более серьёзной работы. Работает офлайн, интерфейс интуитивный. Отличный инструмент для тех, кто хочет максимум качества без сложностей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Диктофон: Запись Звука, Голоса (Мод, Premium Unlocked) v1.12.2 MOD APK

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Скачать Диктофон: Запись Звука, Голоса (Мод, Premium Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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