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AlfaOBD

AlfaOBD 2.4.2.0

Профессиональная диагностика Alfa-Romeo, Fiat, Jeep со смартфона и адаптером
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Версия:
2.4.2.0
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
AlfaOBD Autodiag
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 12:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 37 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

AlfaOBD превращает Android-устройство в дилерский сканер для машин концерна Stellantis (ранее FCA): Alfa-Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Dodge, RAM, Jeep, а также фургонов Peugeot Boxer и Citroën Jumper. Приложение читает и очищает ошибки, показывает живые параметры, кодирует модули, обновляет прошивки и запускает сервисные процедуры уровня дилера (обучение ключей, адаптация дросселя, прокачка ABS и др.). Для полной работы после 2018 года нужен обход блока SGW; владельцам 500X, Renegade и Compass важно выбирать байпас с поддержкой второй высокоскоростной CAN-шины (пины 12/13).


Подключение выполняется через стандартные ELM327 или OBDLink Bluetooth/Wi-Fi-адаптеры, а интерфейс упрощён до двух вкладок: сканирование и сервис. Пользователь видит расшифровку кодов неисправностей, может создавать профили автомобилей и сохранять отчёты в PDF. Частые обновления добавляют новые блоки и процедуры, поэтому AlfaOBD подходит как энтузиастам-любителям, так и независимым сервисам, которым нужна полнофункциональная диагностика без стационарного оборудования.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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