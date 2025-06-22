AlfaOBD 2.4.2.0
Профессиональная диагностика Alfa-Romeo, Fiat, Jeep со смартфона и адаптером
AlfaOBD превращает Android-устройство в дилерский сканер для машин концерна Stellantis (ранее FCA): Alfa-Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Dodge, RAM, Jeep, а также фургонов Peugeot Boxer и Citroën Jumper. Приложение читает и очищает ошибки, показывает живые параметры, кодирует модули, обновляет прошивки и запускает сервисные процедуры уровня дилера (обучение ключей, адаптация дросселя, прокачка ABS и др.). Для полной работы после 2018 года нужен обход блока SGW; владельцам 500X, Renegade и Compass важно выбирать байпас с поддержкой второй высокоскоростной CAN-шины (пины 12/13).
Подключение выполняется через стандартные ELM327 или OBDLink Bluetooth/Wi-Fi-адаптеры, а интерфейс упрощён до двух вкладок: сканирование и сервис. Пользователь видит расшифровку кодов неисправностей, может создавать профили автомобилей и сохранять отчёты в PDF. Частые обновления добавляют новые блоки и процедуры, поэтому AlfaOBD подходит как энтузиастам-любителям, так и независимым сервисам, которым нужна полнофункциональная диагностика без стационарного оборудования.
Полная версия
Скачать AlfaOBD v2.4.2.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.