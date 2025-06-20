Описание

Mello Night — это набор, который превращает твой домашний экран в спокойное ночное полотно. Открой приложение, выбери коллекцию иконок и за минуту поменяй пёструю россыпь ярлыков на выверенный градиент графита и индиго. Каждые пять минут можешь пересобрать композицию: сменить акцентный пакет, подобрать обои и увидеть, как интерфейс оживает без лишнего шума. Системные значки подстраиваются сами, чтобы ничего не выбивалось из мелодии.





Внутри тебя ждут тёмные иконки для более 4000 приложений, динамический календарь, поддержка KWGT-виджетов и подборка AMOLED-обоев, созданных под палитру Midnight. Маска несопоставимых ярлыков выравнивает их по стилю, а ежемесячные обновления добавляют запросы сообщества. Настраивай размер сетки, комбинируй шрифты и делись скриншотами прямо из лаунчера. Всё работает офлайн и бережно относится к батарее — идеальный спутник для тех, кто ценит эстетику ночи.