Mello Night Icon Pack 1.0.1
Полный редизайн экрана: глубокий стиль, ночная гармония пикселей на ладони
Mello Night — это набор, который превращает твой домашний экран в спокойное ночное полотно. Открой приложение, выбери коллекцию иконок и за минуту поменяй пёструю россыпь ярлыков на выверенный градиент графита и индиго. Каждые пять минут можешь пересобрать композицию: сменить акцентный пакет, подобрать обои и увидеть, как интерфейс оживает без лишнего шума. Системные значки подстраиваются сами, чтобы ничего не выбивалось из мелодии.
Внутри тебя ждут тёмные иконки для более 4000 приложений, динамический календарь, поддержка KWGT-виджетов и подборка AMOLED-обоев, созданных под палитру Midnight. Маска несопоставимых ярлыков выравнивает их по стилю, а ежемесячные обновления добавляют запросы сообщества. Настраивай размер сетки, комбинируй шрифты и делись скриншотами прямо из лаунчера. Всё работает офлайн и бережно относится к батарее — идеальный спутник для тех, кто ценит эстетику ночи.
Полная версия
Скачать Mello Night Icon Pack v1.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.