android-1.ru / Программы / Персонализация / Mello Night Icon Pack
Mello Night Icon Pack

Mello Night Icon Pack 1.0.1

Полный редизайн экрана: глубокий стиль, ночная гармония пикселей на ладони
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rahul K Dinesh
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Вчера, 21:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Mello Night — это набор, который превращает твой домашний экран в спокойное ночное полотно. Открой приложение, выбери коллекцию иконок и за минуту поменяй пёструю россыпь ярлыков на выверенный градиент графита и индиго. Каждые пять минут можешь пересобрать композицию: сменить акцентный пакет, подобрать обои и увидеть, как интерфейс оживает без лишнего шума. Системные значки подстраиваются сами, чтобы ничего не выбивалось из мелодии.


Внутри тебя ждут тёмные иконки для более 4000 приложений, динамический календарь, поддержка KWGT-виджетов и подборка AMOLED-обоев, созданных под палитру Midnight. Маска несопоставимых ярлыков выравнивает их по стилю, а ежемесячные обновления добавляют запросы сообщества. Настраивай размер сетки, комбинируй шрифты и делись скриншотами прямо из лаунчера. Всё работает офлайн и бережно относится к батарее — идеальный спутник для тех, кто ценит эстетику ночи.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Mello Night Icon Pack v1.0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Mello Night Icon Pack 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
OneMax (You) - Icon Pack
OneMax (You) - Icon Pack
Version: 2.4
Sewing - Icon Pack
Sewing - Icon Pack
Version: 6.6
Rolling Icon - живые обои (Мод, Premium Unlocked)
Rolling Icon - живые обои (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.3.2
Aurora - Poweramp Skin
Aurora - Poweramp Skin
Version: 10.4
Medium PRO Icon Pack
Medium PRO Icon Pack
Version: 1.0.17-BETA
Medium Icon Pack
Medium Icon Pack
Version: 3.3.34
Pasagi Icon Pack
Pasagi Icon Pack
Version: 1.3.6
iOsMiX KWGT
iOsMiX KWGT
Version: 1.7.3

Отзывы о Mello Night Icon Pack


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив