Sewing - Icon Pack 6.6
Вышей свой экран стежком, где каждая иконка — будто отпечаток на ткани
Sewing – Icon Pack приносит уютное ощущение ручной работы прямо на домашний экран: иконки с деликатным эффектом стежка, объёмным рельефом и мягкой текстурой, будто каждая пришита вручную. Они выполнены в высоком разрешении, где игра света и тени подчёркивает каждую ниточку, а тонкая цветовая палитра создаёт цельный образ. В комплекте — подборка HD-обоев, идеально сочетающихся с пакетом, чтобы фон и ярлыки выглядели как единое полотно.
Внутри — тысячи значков, прошедших многоступенчатый процесс рендеринга для достижения максимальной реалистичности. Пакет автоматически маскирует нестилизованные приложения, поддерживает все популярные лаунчеры и позволяет запросить недостающие иконки прямо из меню. Установка в один клик, регулярные обновления и понятные настройки цвета и размера помогут создать гармоничный и цельный интерфейс, где каждая деталь выглядит аккуратно и индивидуально.
Полная версия
Скачать Sewing - Icon Pack v6.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.