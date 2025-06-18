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Sewing - Icon Pack

Sewing - Icon Pack 6.6

Вышей свой экран стежком, где каждая иконка — будто отпечаток на ткани
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Версия:
6.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Sewing – Icon Pack приносит уютное ощущение ручной работы прямо на домашний экран: иконки с деликатным эффектом стежка, объёмным рельефом и мягкой текстурой, будто каждая пришита вручную. Они выполнены в высоком разрешении, где игра света и тени подчёркивает каждую ниточку, а тонкая цветовая палитра создаёт цельный образ. В комплекте — подборка HD-обоев, идеально сочетающихся с пакетом, чтобы фон и ярлыки выглядели как единое полотно.


Внутри — тысячи значков, прошедших многоступенчатый процесс рендеринга для достижения максимальной реалистичности. Пакет автоматически маскирует нестилизованные приложения, поддерживает все популярные лаунчеры и позволяет запросить недостающие иконки прямо из меню. Установка в один клик, регулярные обновления и понятные настройки цвета и размера помогут создать гармоничный и цельный интерфейс, где каждая деталь выглядит аккуратно и индивидуально.


Информация о модах

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Скачать Sewing - Icon Pack v6.6 MOD APK

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Скачать Sewing - Icon Pack 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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