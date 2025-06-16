Aurora - Poweramp Skin 10.4
Освежи Poweramp яркими градиентами и сделай плеер таким, каким хочешь видеть его каждый день
Aurora – Poweramp Skin меняет ощущение от привычного аудиоплеера за одно касание: плоские панели переливаются плавными градиентами, кнопки получают стеклянный блеск, а волнорез превращается в мягкое неоновое свечение. В наборе десятки готовых цветовых схем — от приглушённых «ночных» до сочных «кислотных» — и каждая подстраивается под тёмную или светлую тему системы. Любишь минимализм — оставь один-два акцента; хочется глубины — включи эффект размытого фона, и обложка трека растворится в интерфейсе.
Все элементы собраны логично: ползунки громкости и эквалайзера крупнее, таймер сна и повтор находятся под большим пальцем, а меню плейлистов очищено от лишних строк. Иконки, обои и даже шрифт можно заменить прямо из настроек скина — без перезапуска приложения. Aurora лёгкая, не грузит батарею и синхронизируется с последними сборками Poweramp без танцев с бубном. В итоге плеер выглядит как свежий флагманский UI, а музыка начинает радовать не только ушами, но и глазами.
Полная версия
Скачать Aurora - Poweramp Skin v10.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.