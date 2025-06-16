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Aurora - Poweramp Skin

Aurora - Poweramp Skin 10.4

Освежи Poweramp яркими градиентами и сделай плеер таким, каким хочешь видеть его каждый день
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Версия:
10.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mixified Pixel
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Aurora – Poweramp Skin меняет ощущение от привычного аудиоплеера за одно касание: плоские панели переливаются плавными градиентами, кнопки получают стеклянный блеск, а волнорез превращается в мягкое неоновое свечение. В наборе десятки готовых цветовых схем — от приглушённых «ночных» до сочных «кислотных» — и каждая подстраивается под тёмную или светлую тему системы. Любишь минимализм — оставь один-два акцента; хочется глубины — включи эффект размытого фона, и обложка трека растворится в интерфейсе.


Все элементы собраны логично: ползунки громкости и эквалайзера крупнее, таймер сна и повтор находятся под большим пальцем, а меню плейлистов очищено от лишних строк. Иконки, обои и даже шрифт можно заменить прямо из настроек скина — без перезапуска приложения. Aurora лёгкая, не грузит батарею и синхронизируется с последними сборками Poweramp без танцев с бубном. В итоге плеер выглядит как свежий флагманский UI, а музыка начинает радовать не только ушами, но и глазами.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Aurora - Poweramp Skin v10.4 MOD APK

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Скачать Aurora - Poweramp Skin 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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