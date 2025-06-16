Описание

Aurora – Poweramp Skin меняет ощущение от привычного аудиоплеера за одно касание: плоские панели переливаются плавными градиентами, кнопки получают стеклянный блеск, а волнорез превращается в мягкое неоновое свечение. В наборе десятки готовых цветовых схем — от приглушённых «ночных» до сочных «кислотных» — и каждая подстраивается под тёмную или светлую тему системы. Любишь минимализм — оставь один-два акцента; хочется глубины — включи эффект размытого фона, и обложка трека растворится в интерфейсе.





Все элементы собраны логично: ползунки громкости и эквалайзера крупнее, таймер сна и повтор находятся под большим пальцем, а меню плейлистов очищено от лишних строк. Иконки, обои и даже шрифт можно заменить прямо из настроек скина — без перезапуска приложения. Aurora лёгкая, не грузит батарею и синхронизируется с последними сборками Poweramp без танцев с бубном. В итоге плеер выглядит как свежий флагманский UI, а музыка начинает радовать не только ушами, но и глазами.