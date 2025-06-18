OneMax (You) - Icon Pack 2.4
Перенеси свой рабочий стол на новый уровень — OneMax (You) в деле
OneMax (You) – Icon Pack предлагает более 3600 уникальных иконок, чтобы ты мог в один клик обновить интерфейс без компромиссов. Никаких прилипающих палитр и скучных наборов — каждый значок выполнен вручную, продуман до мельчайших деталей, чтобы телефон выглядел свежо и стильно. Поддерживая любые обои, он превращает твой экран в чистое полотно для самовыражения.
Внутри — авто-маскировка нестилизованных приложений, поддержка всех популярных лаунчеров и возможность запрашивать недостающие иконки прямо из меню. Регулярные обновления приносят новые темы, а гибкая настройка размера и цвета позволяет гармонично вписать иконки в любой дизайн. Установка занимает секунды, а результат радует каждый день.
Полная версия
Скачать OneMax (You) - Icon Pack v2.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.