Описание

OneMax (You) – Icon Pack предлагает более 3600 уникальных иконок, чтобы ты мог в один клик обновить интерфейс без компромиссов. Никаких прилипающих палитр и скучных наборов — каждый значок выполнен вручную, продуман до мельчайших деталей, чтобы телефон выглядел свежо и стильно. Поддерживая любые обои, он превращает твой экран в чистое полотно для самовыражения.





Внутри — авто-маскировка нестилизованных приложений, поддержка всех популярных лаунчеров и возможность запрашивать недостающие иконки прямо из меню. Регулярные обновления приносят новые темы, а гибкая настройка размера и цвета позволяет гармонично вписать иконки в любой дизайн. Установка занимает секунды, а результат радует каждый день.