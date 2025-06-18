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OneMax (You) - Icon Pack

OneMax (You) - Icon Pack 2.4

Перенеси свой рабочий стол на новый уровень — OneMax (You) в деле
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Версия:
2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

OneMax (You) – Icon Pack предлагает более 3600 уникальных иконок, чтобы ты мог в один клик обновить интерфейс без компромиссов. Никаких прилипающих палитр и скучных наборов — каждый значок выполнен вручную, продуман до мельчайших деталей, чтобы телефон выглядел свежо и стильно. Поддерживая любые обои, он превращает твой экран в чистое полотно для самовыражения.


Внутри — авто-маскировка нестилизованных приложений, поддержка всех популярных лаунчеров и возможность запрашивать недостающие иконки прямо из меню. Регулярные обновления приносят новые темы, а гибкая настройка размера и цвета позволяет гармонично вписать иконки в любой дизайн. Установка занимает секунды, а результат радует каждый день.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать OneMax (You) - Icon Pack v2.4 MOD APK

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Скачать OneMax (You) - Icon Pack 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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