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WallReels : HD Wallpapers (Мод, Unlocked)

WallReels : HD Wallpapers (Мод, Unlocked) 2.0

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Версия:
2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ArrowWalls
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 18:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
186
Скриншоты
Описание

WallReels — это инновационное приложение, которое превращает ваш телефон в источник бесконечных возможностей для настройки и оформления экрана. Мы предлагаем вам широкий выбор динамичных обоев, которые превращают ваше устройство в настоящее произведение искусства.


С помощью WallReels вы можете погрузиться в захватывающее путешествие по разнообразным тематикам и стилям обоев. Наше приложение предлагает ультрасовременный дизайн, который легко управляется с помощью движения вашего большого пальца, позволяя вам легко настраивать и изменять обои на вашем телефоне.


Мы тщательно отбираем и предлагаем вам коллекцию изысканных обоев, которые придают вашему устройству элегантный и стильный вид. Вы можете подобрать обои, соответствующие вашему индивидуальному стилю и настроению, и изменять их по своему усмотрению.

Позвольте WallReels стать вашим универсальным центром для настройки обоев, создающих неповторимый облик вашего устройства. Дайте своему гаджету новый облик и раскройте свой стиль с помощью нашего широкого выбора обоев, доступных для вас в любое время.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать WallReels : HD Wallpapers (Мод, Unlocked) v2.0 MOD APK

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Скачать WallReels : HD Wallpapers (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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