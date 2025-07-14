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Find My Phone By Clap Whistle (Мод, Unlocked)

Find My Phone By Clap Whistle (Мод, Unlocked) v3.1.0

Найди потерянный телефон за секунды с помощью хлопка или свиста

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Версия:
3.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One Music Player
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 01:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Find My Phone By Clap Whistle — это удобная утилита, которая поможет быстро найти смартфон, если он потерялся дома, в офисе или просто застрял под подушкой. Просто хлопни в ладоши или свистни — и телефон откликнется звуком, вспышкой или вибрацией. Приложение срабатывает даже в беззвучном режиме и распознаёт сигнал с высокой точностью, не путая его с фоновыми шумами. Это особенно удобно, когда времени мало, а смартфон где-то рядом, но «невидим».


Настройка занимает пару минут: включаешь детектор, выбираешь тип сигнала, и всё готово. Приложение работает в фоне и не мешает обычному использованию телефона, а интеллектуальный режим предотвращает ложные срабатывания. Это простой, но гениально полезный инструмент, который избавит от ежедневной суеты и сэкономит кучу нервов. Один хлопок — и ты снова на связи. Установи утилиту — и забудь, что значит терять телефон в пределах квартиры.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Find My Phone By Clap Whistle (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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