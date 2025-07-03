HyperUX - Icon Pack v3.7
Свежие цвета и минимализм для быстрой, стильной работы твоего смартфона
HyperUX – Icon Pack — современный пакет минималистичных иконок и обоев, который за пять минут превращает пёстрый экран в элегантную панель. Ты меняешь стандартные ярлыки, и глаз сразу отдыхает: чистые штрихи показывают суть приложения без визуального шума, а умеренная палитра делает переходы плавными. Свайпы становятся ровнее, телефон будто дышит свободнее — заметишь это, когда список приложений прокрутится без задержек.
В коллекции тебя ждут минималистичные иконки для тысяч популярных сервисов и качественные обои, которые авторы рисуют вручную под единую стилистику. Обновления прилетают регулярно, так что даже новые приложения не останутся без аккуратного лица. Маска перекрашивает неродные ярлыки в общий тон, а выбор подложек подстраивается под светлую и тёмную тему. А если захочешь выделиться, включи динамические градиенты — они мягко меняют оттенок и подчёркивают важные ярлыки. Скачай пак и сделай экран местом, куда приятно возвращаться.
Полная версия
Скачать HyperUX - Icon Pack v3.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.