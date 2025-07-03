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HyperUX - Icon Pack

HyperUX - Icon Pack v3.7

Свежие цвета и минимализм для быстрой, стильной работы твоего смартфона

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Версия:
3.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 13:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

HyperUX – Icon Pack — современный пакет минималистичных иконок и обоев, который за пять минут превращает пёстрый экран в элегантную панель. Ты меняешь стандартные ярлыки, и глаз сразу отдыхает: чистые штрихи показывают суть приложения без визуального шума, а умеренная палитра делает переходы плавными. Свайпы становятся ровнее, телефон будто дышит свободнее — заметишь это, когда список приложений прокрутится без задержек.


В коллекции тебя ждут минималистичные иконки для тысяч популярных сервисов и качественные обои, которые авторы рисуют вручную под единую стилистику. Обновления прилетают регулярно, так что даже новые приложения не останутся без аккуратного лица. Маска перекрашивает неродные ярлыки в общий тон, а выбор подложек подстраивается под светлую и тёмную тему. А если захочешь выделиться, включи динамические градиенты — они мягко меняют оттенок и подчёркивают важные ярлыки. Скачай пак и сделай экран местом, куда приятно возвращаться.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать HyperUX - Icon Pack 40 Мб Ссылка 2 40 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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