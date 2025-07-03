Описание

HyperUX – Icon Pack — современный пакет минималистичных иконок и обоев, который за пять минут превращает пёстрый экран в элегантную панель. Ты меняешь стандартные ярлыки, и глаз сразу отдыхает: чистые штрихи показывают суть приложения без визуального шума, а умеренная палитра делает переходы плавными. Свайпы становятся ровнее, телефон будто дышит свободнее — заметишь это, когда список приложений прокрутится без задержек.





В коллекции тебя ждут минималистичные иконки для тысяч популярных сервисов и качественные обои, которые авторы рисуют вручную под единую стилистику. Обновления прилетают регулярно, так что даже новые приложения не останутся без аккуратного лица. Маска перекрашивает неродные ярлыки в общий тон, а выбор подложек подстраивается под светлую и тёмную тему. А если захочешь выделиться, включи динамические градиенты — они мягко меняют оттенок и подчёркивают важные ярлыки. Скачай пак и сделай экран местом, куда приятно возвращаться.