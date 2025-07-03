Описание

OneBlack – Icon Pack — это персонализация без лишних слов: набор для тех, кто устал от пёстрых логотипов. Ты открываешь настройки, ставишь пакет, и за пять минут домашний экран избавляется от шума, будто убрали лишние вывески с улицы. Короткие линии, понятные силуэты и градиенты сразу разгружают глаза и ускоряют поиск нужного приложения. Уже через пару свайпов ты замечаешь, как пальцы двигаются увереннее, а телефон листает страницы без малейших рывков.





Главные козыри пакета — минималистичные иконки и яркие цвета. Коллекция покрывает тысячи популярных приложений, а свежие допы прилетают апдейтом каждый месяц, так что новые программы не останутся без лица. Вместо тяжёлых теней — чистые контуры; вместо мыльных оттенков — сочные, но ровные палитры, помогающие выделять главное. В бонусах — маска для неизвестных ярлыков, стили для папок и адаптация под тёмную тему. Ставь, открывай телефон и показывай друзьям: пусть экран говорит за тебя.