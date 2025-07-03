OneBlack - Icon Pack v7.9
Сделай смартфон ярче и быстрее с по-настоящему минималистичными иконками
OneBlack – Icon Pack — это персонализация без лишних слов: набор для тех, кто устал от пёстрых логотипов. Ты открываешь настройки, ставишь пакет, и за пять минут домашний экран избавляется от шума, будто убрали лишние вывески с улицы. Короткие линии, понятные силуэты и градиенты сразу разгружают глаза и ускоряют поиск нужного приложения. Уже через пару свайпов ты замечаешь, как пальцы двигаются увереннее, а телефон листает страницы без малейших рывков.
Главные козыри пакета — минималистичные иконки и яркие цвета. Коллекция покрывает тысячи популярных приложений, а свежие допы прилетают апдейтом каждый месяц, так что новые программы не останутся без лица. Вместо тяжёлых теней — чистые контуры; вместо мыльных оттенков — сочные, но ровные палитры, помогающие выделять главное. В бонусах — маска для неизвестных ярлыков, стили для папок и адаптация под тёмную тему. Ставь, открывай телефон и показывай друзьям: пусть экран говорит за тебя.
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Скачать OneBlack - Icon Pack v7.9 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.