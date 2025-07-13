My Thing Glass Kwgt v1.0.3
Футуристичные виджеты которые преображают твой домашний экран
My Thing Glass KWGT — это коллекция стильных и необычных виджетов, созданных специально для тех, кто хочет придать своему Android-экрану футуристичный вид. Виджеты выполнены в стеклянной эстетике с прозрачными слоями, чёткой типографикой и плавной геометрией — идеальное дополнение к минималистичным и техно-темам. Это не отдельное приложение, для работы требуется установленный KWGT Pro и любой современный лончер с поддержкой виджетов. Установка проста, а эффект — как из будущего.
Внутри ты найдёшь десятки уникальных шаблонов: часы, дата, погода, музыка, системные показатели — всё оформлено в едином стиле и легко адаптируется под любой фон. My Thing KWGT создан для тех, кто ценит детали, и хочет сделать домашний экран не просто красивым, а по-настоящему выразительным. Виджеты легко настраиваются: меняй цвета, размеры, шрифты — и получай именно тот результат, который соответствует твоему вкусу. Попробуй — и твой смартфон больше не будет прежним.
Полная версия
Скачать My Thing Glass Kwgt v1.0.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.