Описание

My Thing Glass KWGT — это коллекция стильных и необычных виджетов, созданных специально для тех, кто хочет придать своему Android-экрану футуристичный вид. Виджеты выполнены в стеклянной эстетике с прозрачными слоями, чёткой типографикой и плавной геометрией — идеальное дополнение к минималистичным и техно-темам. Это не отдельное приложение, для работы требуется установленный KWGT Pro и любой современный лончер с поддержкой виджетов. Установка проста, а эффект — как из будущего.





Внутри ты найдёшь десятки уникальных шаблонов: часы, дата, погода, музыка, системные показатели — всё оформлено в едином стиле и легко адаптируется под любой фон. My Thing KWGT создан для тех, кто ценит детали, и хочет сделать домашний экран не просто красивым, а по-настоящему выразительным. Виджеты легко настраиваются: меняй цвета, размеры, шрифты — и получай именно тот результат, который соответствует твоему вкусу. Попробуй — и твой смартфон больше не будет прежним.