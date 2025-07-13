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My Thing Glass Kwgt

My Thing Glass Kwgt v1.0.3

Футуристичные виджеты которые преображают твой домашний экран

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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ahmad Ansari
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 18:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

My Thing Glass KWGT — это коллекция стильных и необычных виджетов, созданных специально для тех, кто хочет придать своему Android-экрану футуристичный вид. Виджеты выполнены в стеклянной эстетике с прозрачными слоями, чёткой типографикой и плавной геометрией — идеальное дополнение к минималистичным и техно-темам. Это не отдельное приложение, для работы требуется установленный KWGT Pro и любой современный лончер с поддержкой виджетов. Установка проста, а эффект — как из будущего.


Внутри ты найдёшь десятки уникальных шаблонов: часы, дата, погода, музыка, системные показатели — всё оформлено в едином стиле и легко адаптируется под любой фон. My Thing KWGT создан для тех, кто ценит детали, и хочет сделать домашний экран не просто красивым, а по-настоящему выразительным. Виджеты легко настраиваются: меняй цвета, размеры, шрифты — и получай именно тот результат, который соответствует твоему вкусу. Попробуй — и твой смартфон больше не будет прежним.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать My Thing Glass Kwgt 77 Мб Ссылка 2 77 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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