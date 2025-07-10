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G-Stomper TR-Classics Pack

G-Stomper TR-Classics Pack v3.3.4

Легендарные TR-барабаны — теперь в твоём G-Stomper

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Версия:
3.3.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
planet-h.com
Категория:
Музыка / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 19:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

G-Stomper TR-Classics — это дополнение для музыкальных приложений серии G-Stomper, которое добавляет сэмплы из шести культовых драм-машин Roland TR прямо в твой мобильный продакшн. Внутри — 92 высококачественных моно-сэмпла (16 бит, 44,1 кГц) из TR-33, TR-55, TR-66, TR-77, TR-626 и TR-727, а также семь готовых наборов ударных, включая расширенный комплект для TR-626. Этот контент создан для тех, кто хочет оживить свои биты винтажным грувом с богатой историей.


Дополнение не работает отдельно — тебе потребуется установленное музыкальное приложение G-Stomper (например, Rhythm, Studio, Producer и др.). Минимальные требования: 2-ядерный процессор 1000 МГц, разрешение экрана от 800×480, а также наушники или внешние динамики для комфортной работы со звуком. G-Stomper TR-Classics — это идеальный выбор для битмейкеров, электронных музыкантов и всех, кто ценит атмосферу старой школы и хочет добавить ей цифрового блеска.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать G-Stomper TR-Classics Pack 4 Мб Ссылка 2 4 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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