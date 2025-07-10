Описание

G-Stomper TR-Classics — это дополнение для музыкальных приложений серии G-Stomper, которое добавляет сэмплы из шести культовых драм-машин Roland TR прямо в твой мобильный продакшн. Внутри — 92 высококачественных моно-сэмпла (16 бит, 44,1 кГц) из TR-33, TR-55, TR-66, TR-77, TR-626 и TR-727, а также семь готовых наборов ударных, включая расширенный комплект для TR-626. Этот контент создан для тех, кто хочет оживить свои биты винтажным грувом с богатой историей.





Дополнение не работает отдельно — тебе потребуется установленное музыкальное приложение G-Stomper (например, Rhythm, Studio, Producer и др.). Минимальные требования: 2-ядерный процессор 1000 МГц, разрешение экрана от 800×480, а также наушники или внешние динамики для комфортной работы со звуком. G-Stomper TR-Classics — это идеальный выбор для битмейкеров, электронных музыкантов и всех, кто ценит атмосферу старой школы и хочет добавить ей цифрового блеска.