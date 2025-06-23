Spiral: Cloud Music Player Mp3 (Мод, Premium Unlocked) v1.2.33
Оффлайн и облачный стриминг: вся музыка под рукой круглосуточно легко
В Spiral: Cloud Music Player MP3 ты получаешь свободу слушать любимые треки где угодно — даже без интернета. Загрузил в облако — и offline playback включается одним нажатием: от хита ʼ90-х до новейших релизов. Плейлисты всегда под рукой, а фоновой режим позволяет переключаться между приложениями без пауз. Экономь место на устройстве: музыка хранится в облаке, но звучит так, словно она внутри телефона.
Управляй звуком простым свайпом, сортируй песни по настроению и жанру, запускай автоматическую синхронизацию в фоновом режиме — и cloud sync прячет всю рутину за кулисами. Распознавание треков, таймер сна и эквалайзер в одном флаконе помогают создать именно тот звук, который хочется слышать. Работает офлайн, без рекламы и регистраций — просто включай, ставь на паузу и погружайся в музыку без компромиссов.
Премиум разблокирован
Скачать Spiral: Cloud Music Player Mp3 (Мод, Premium Unlocked) v1.2.33 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.