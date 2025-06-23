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Spiral: Cloud Music Player Mp3 (Мод, Premium Unlocked)

Spiral: Cloud Music Player Mp3 (Мод, Premium Unlocked) v1.2.33

Оффлайн и облачный стриминг: вся музыка под рукой круглосуточно легко
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Версия:
1.2.33
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CrackOnCloud
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 16:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

В Spiral: Cloud Music Player MP3 ты получаешь свободу слушать любимые треки где угодно — даже без интернета. Загрузил в облако — и offline playback включается одним нажатием: от хита ʼ90-х до новейших релизов. Плейлисты всегда под рукой, а фоновой режим позволяет переключаться между приложениями без пауз. Экономь место на устройстве: музыка хранится в облаке, но звучит так, словно она внутри телефона.


Управляй звуком простым свайпом, сортируй песни по настроению и жанру, запускай автоматическую синхронизацию в фоновом режиме — и cloud sync прячет всю рутину за кулисами. Распознавание треков, таймер сна и эквалайзер в одном флаконе помогают создать именно тот звук, который хочется слышать. Работает офлайн, без рекламы и регистраций — просто включай, ставь на паузу и погружайся в музыку без компромиссов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Spiral: Cloud Music Player Mp3 (Мод, Premium Unlocked) v1.2.33 MOD APK

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Скачать Spiral: Cloud Music Player Mp3 (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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