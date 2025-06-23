Описание

В Spiral: Cloud Music Player MP3 ты получаешь свободу слушать любимые треки где угодно — даже без интернета. Загрузил в облако — и offline playback включается одним нажатием: от хита ʼ90-х до новейших релизов. Плейлисты всегда под рукой, а фоновой режим позволяет переключаться между приложениями без пауз. Экономь место на устройстве: музыка хранится в облаке, но звучит так, словно она внутри телефона.





Управляй звуком простым свайпом, сортируй песни по настроению и жанру, запускай автоматическую синхронизацию в фоновом режиме — и cloud sync прячет всю рутину за кулисами. Распознавание треков, таймер сна и эквалайзер в одном флаконе помогают создать именно тот звук, который хочется слышать. Работает офлайн, без рекламы и регистраций — просто включай, ставь на паузу и погружайся в музыку без компромиссов.