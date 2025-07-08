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Accordion Piano (Мод, Premium Unlocked)

Accordion Piano (Мод, Premium Unlocked) v6.0

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Версия:
6.0
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
GMobiler Apps
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
914
Описание

Accordion Piano - это приложение, которое может предоставить своим пользователям возможность играть на аккордеоне прямо на их устройствах. Если вы ищете приложение, которое поможет вам погрузиться в особые мелодии аккордеона, это будет идеальное приложение. С помощью этого приложения пользователи смогут создавать для себя множество различных стилей аккордеона прямо на своем компактном устройстве и наслаждаться прекрасным музыкальным опытом.


Одна из проблем, с которой сталкиваются любители музыки с аккордеоном, заключается в том, насколько сложно получить к нему доступ и владеть им. Но теперь вы можете в конечном итоге владеть множеством различных типов аккордеона с помощью специальных функций моделирования, которые интегрирует Accordion Piano. С помощью простого переключателя пользователи могут полностью менять и получать многие из самых специальных типов аккордеонов от ведущих мировых производителей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Accordion Piano (Мод, Premium Unlocked) v6.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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