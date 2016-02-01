Offline Music Mp3 Player- Muso (Мод, Unlocked) 1.2.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BEABLE TECHNOLOGY
Версия:
1.2.16
Обновлено:
Вчера, 21:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
164
Muso Music Player - это идеальное решение для всех, кто ценит музыку и хочет наслаждаться ею в полной мере. Это приложение предлагает премиум-классный опыт прослушивания музыки в автономном режиме, который удовлетворит даже самых требовательных меломанов. Muso Music Player предоставляет высококачественное воспроизведение и глубокие возможности настройки звука.
Оно также предлагает интеллектуальные инструменты управления музыкой, синхронизированные тексты и простой, захватывающий интерфейс. Независимо от вашей музыкальной коллекции, Muso Music Player позволит вам ощутить музыку на новом уровне и полностью контролировать вашу музыкальную библиотеку.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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