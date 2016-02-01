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Offline Music Mp3 Player- Muso (Мод, Unlocked)

Offline Music Mp3 Player- Muso (Мод, Unlocked) 1.2.16

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BEABLE TECHNOLOGY
Версия:
1.2.16
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
id приложения:
com.muso.musicplayer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
164

Muso Music Player - это идеальное решение для всех, кто ценит музыку и хочет наслаждаться ею в полной мере. Это приложение предлагает премиум-классный опыт прослушивания музыки в автономном режиме, который удовлетворит даже самых требовательных меломанов. Muso Music Player предоставляет высококачественное воспроизведение и глубокие возможности настройки звука. 


Оно также предлагает интеллектуальные инструменты управления музыкой, синхронизированные тексты и простой, захватывающий интерфейс. Независимо от вашей музыкальной коллекции, Muso Music Player позволит вам ощутить музыку на новом уровне и полностью контролировать вашу музыкальную библиотеку.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован 

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Offline Music Mp3 Player- Muso (Мод, Unlocked) 1.2.16 взлом

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Скачать Offline Music Mp3 Player- Muso (Мод, Unlocked) 34 Мб Ссылка 2 34 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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