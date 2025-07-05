Smart MP3 Tag Editor (Мод, Premium Unlocked) v25.7.4
Управляй метками и обложками треков за минуты и собирай идеальные плейлисты
Smart MP3 Tag Editor мгновенно превращает твою разрознённую медиатеку в аккуратную коллекцию. Открой трек, назначь жанр, автора и рейтинг, подтяни свежую обложку — новый порядок тут же виден во всех плеерах. Интерфейс показывает только нужные поля, скрывая лишнее, поэтому ты отмечаешь десятки файлов быстрее, чем успевает сыграть припев. Создай собственные фильтры и находи песню по любому слову без долгих прокруток.
Тянет на визуал? Добавь к каждому файлу свои яркие иллюстрации или вытащи арты из сети прямо внутри редактора. Одним свайпом впиши в теги куплеты — увидишь тексты песен в любом плеере, даже офлайн. Автоматическая группировка по жанрам и артистам держит полки в порядке, а умная сортировка показывает только то, что ты реально слушаешь. Собери плейлисты, поделись ими с друзьями и наслаждайся чистым звуком без хаоса.
Премиум разблокирован
Скачать Smart MP3 Tag Editor (Мод, Premium Unlocked) v25.7.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.