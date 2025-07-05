Описание

Smart MP3 Tag Editor мгновенно превращает твою разрознённую медиатеку в аккуратную коллекцию. Открой трек, назначь жанр, автора и рейтинг, подтяни свежую обложку — новый порядок тут же виден во всех плеерах. Интерфейс показывает только нужные поля, скрывая лишнее, поэтому ты отмечаешь десятки файлов быстрее, чем успевает сыграть припев. Создай собственные фильтры и находи песню по любому слову без долгих прокруток.





Тянет на визуал? Добавь к каждому файлу свои яркие иллюстрации или вытащи арты из сети прямо внутри редактора. Одним свайпом впиши в теги куплеты — увидишь тексты песен в любом плеере, даже офлайн. Автоматическая группировка по жанрам и артистам держит полки в порядке, а умная сортировка показывает только то, что ты реально слушаешь. Собери плейлисты, поделись ими с друзьями и наслаждайся чистым звуком без хаоса.