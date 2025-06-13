Sleep Timer (Turn music off) (Мод, Unlocked) 24.09
Музыка затихает сама: засни спокойно, экономь заряд и трафик каждый раз
Sleep Timer превращает смартфон в заботливого диджея сна: запускаешь любимый подкаст, выставляешь обратный отсчёт в одну-две касания, и приложение постепенно приглушает громкость, пока тишина не накроет комнату. Работает как старый добрый таймер на стереосистеме, только без щелчков и паразитного света. Экран гаснет, батарея не тает, а ты уже плывёшь по волнам мелатонина. Захочется послушать ещё — встряхни телефон и таймер вежливо добавит пять минут.
Внутри ты сам задаёшь ритм: ползунком выбираешь от 5 до 60 минут, включаешь плавное затухание громкости и умное продление одним тапом. Приложение дружит со Spotify, YouTube, радио-стримами и любым плеером, так что плейлист не придётся менять. Таймер умеет ставить устройство в авиарежим, отключать Bluetooth-колонки и напоминает о себе через уведомление, если музыку забыл выключить. В статистике увидишь, сколько сна сэкономил аккумулятор, а тёмная тема щадит глаза в полночь.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.