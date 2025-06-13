Описание

Sleep Timer превращает смартфон в заботливого диджея сна: запускаешь любимый подкаст, выставляешь обратный отсчёт в одну-две касания, и приложение постепенно приглушает громкость, пока тишина не накроет комнату. Работает как старый добрый таймер на стереосистеме, только без щелчков и паразитного света. Экран гаснет, батарея не тает, а ты уже плывёшь по волнам мелатонина. Захочется послушать ещё — встряхни телефон и таймер вежливо добавит пять минут.





Внутри ты сам задаёшь ритм: ползунком выбираешь от 5 до 60 минут, включаешь плавное затухание громкости и умное продление одним тапом. Приложение дружит со Spotify, YouTube, радио-стримами и любым плеером, так что плейлист не придётся менять. Таймер умеет ставить устройство в авиарежим, отключать Bluetooth-колонки и напоминает о себе через уведомление, если музыку забыл выключить. В статистике увидишь, сколько сна сэкономил аккумулятор, а тёмная тема щадит глаза в полночь.