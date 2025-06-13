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Sleep Timer (Turn music off) (Мод, Unlocked)

Sleep Timer (Turn music off) (Мод, Unlocked) 24.09

Музыка затихает сама: засни спокойно, экономь заряд и трафик каждый раз
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Версия:
24.09
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CARECON GmbH
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Вчера, 22:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Sleep Timer превращает смартфон в заботливого диджея сна: запускаешь любимый подкаст, выставляешь обратный отсчёт в одну-две касания, и приложение постепенно приглушает громкость, пока тишина не накроет комнату. Работает как старый добрый таймер на стереосистеме, только без щелчков и паразитного света. Экран гаснет, батарея не тает, а ты уже плывёшь по волнам мелатонина. Захочется послушать ещё — встряхни телефон и таймер вежливо добавит пять минут.


Внутри ты сам задаёшь ритм: ползунком выбираешь от 5 до 60 минут, включаешь плавное затухание громкости и умное продление одним тапом. Приложение дружит со Spotify, YouTube, радио-стримами и любым плеером, так что плейлист не придётся менять. Таймер умеет ставить устройство в авиарежим, отключать Bluetooth-колонки и напоминает о себе через уведомление, если музыку забыл выключить. В статистике увидишь, сколько сна сэкономил аккумулятор, а тёмная тема щадит глаза в полночь.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sleep Timer (Turn music off) (Мод, Unlocked) v24.09 MOD APK

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Скачать Sleep Timer (Turn music off) (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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