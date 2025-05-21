Decibel Meter: Sound Meter App (Мод, Premium Unlocked) 3.0.0
Decibel Meter: Sound Meter App — это удобный и точный инструмент для измерения громкости звука в реальном времени. Приложение идеально подходит для контроля уровня шума в окружающей среде, проверки качества звука вашей музыки или просто наблюдения за громкостью вокруг.
Благодаря точной функциональности и интуитивно понятному интерфейсу, Decibel Meter предоставляет измерения в децибелах (дБ) с высокой степенью точности. Независимо от ваших акустических потребностей, приложение станет незаменимым помощником, предлагая простую и понятную обратную связь. Изучайте звук вокруг вас с лёгкостью и уверенностью!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.