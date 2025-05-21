android-1.ru / Программы / Музыка / Decibel Meter: Sound Meter App (Мод, Premium Unlocked)
Decibel Meter: Sound Meter App (Мод, Premium Unlocked)

Decibel Meter: Sound Meter App (Мод, Premium Unlocked) 3.0.0

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
3.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
GeniusTools Labs
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 20:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Decibel Meter: Sound Meter App — это удобный и точный инструмент для измерения громкости звука в реальном времени. Приложение идеально подходит для контроля уровня шума в окружающей среде, проверки качества звука вашей музыки или просто наблюдения за громкостью вокруг.


Благодаря точной функциональности и интуитивно понятному интерфейсу, Decibel Meter предоставляет измерения в децибелах (дБ) с высокой степенью точности. Независимо от ваших акустических потребностей, приложение станет незаменимым помощником, предлагая простую и понятную обратную связь. Изучайте звук вокруг вас с лёгкостью и уверенностью!


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Decibel Meter: Sound Meter App (Мод, Premium Unlocked) v3.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Decibel Meter: Sound Meter App (Мод, Premium Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
XEQ Эквалайзер усилитель басов (Мод, Premium Unlocked)
XEQ Эквалайзер усилитель басов (Мод, Premium Unlocked)
Version: 26.8.0
Music Folder Player Full
Music Folder Player Full
Version: 3.1.35
Cабвуфер Бас - Усилитель Баса (Мод, Premium Unlocked)
Cабвуфер Бас - Усилитель Баса (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.5.9
Garage Ringtones (Мод, Unlocked)
Garage Ringtones (Мод, Unlocked)
Version: 2.09
My Singing Monsters Thumpies (Полная версия)
My Singing Monsters Thumpies (Полная версия)
Version: 1.0.1.2
Keylimba (Мод, Unlocked)
Keylimba (Мод, Unlocked)
Version: 7.0
SUPERSTAR SMTOWN (Мод Меню)
SUPERSTAR SMTOWN (Мод Меню)
Version: 3.24.4
Real Drum электронные барабаны (Мод, Premium Unlocked)
Real Drum электронные барабаны (Мод, Premium Unlocked)
Version: 11.10.19

Отзывы о Decibel Meter: Sound Meter App (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив