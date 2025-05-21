Описание

Decibel Meter: Sound Meter App — это удобный и точный инструмент для измерения громкости звука в реальном времени. Приложение идеально подходит для контроля уровня шума в окружающей среде, проверки качества звука вашей музыки или просто наблюдения за громкостью вокруг.





Благодаря точной функциональности и интуитивно понятному интерфейсу, Decibel Meter предоставляет измерения в децибелах (дБ) с высокой степенью точности. Независимо от ваших акустических потребностей, приложение станет незаменимым помощником, предлагая простую и понятную обратную связь. Изучайте звук вокруг вас с лёгкостью и уверенностью!