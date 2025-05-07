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Retro Music Player (Мод, Premium Unlocked)

Retro Music Player (Мод, Premium Unlocked) 6.3.0

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Версия:
6.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hemanth Savarala
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 18:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
131
Скриншоты
Описание

Retro Music Player MP3 Player — это идеальный выбор для тех, кто ищет функциональный и стильный музыкальный плеер с множеством удобных возможностей. Помимо стандартных функций воспроизведения музыки, приложение предлагает такие уникальные функции, как таймер сна и интеллектуальное соединение Bluetooth, что делает его еще более удобным и универсальным.


Одним из главных преимуществ этого плеера является его интерфейс. Он простой, яркий и интуитивно понятный, что делает использование приложения удобным для каждого пользователя. Вы можете выбирать из различных тем, включая яркий белый для дневного времени или темную тему, чтобы защитить глаза в ночное время. Кроме того, приложение позволяет персонализировать внешний вид, давая вам возможность легко выбрать и настроить цвета и темы по своему вкусу.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Retro Music Player (Мод, Premium Unlocked) v6.3.0 MOD APK

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Скачать Retro Music Player (Мод, Premium Unlocked) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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