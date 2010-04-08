Описание

Song Finder – Song Identifier — это удобное приложение для поиска и распознавания песен, которое поможет вам легко находить музыку, даже если вы не знаете её название. Просто запустите приложение, напойте мелодию или включите проигрываемый трек, и оно мгновенно определит песню с максимальной точностью.





С Song Finder вы больше не пропустите ни одной хорошей композиции. Приложение быстро анализирует мелодию и предоставляет результаты за несколько секунд, упрощая поиск любимой музыки. Теперь вам не нужно тратить время на догадки — просто воспользуйтесь Song Finder, и нужная песня окажется у вас под рукой!