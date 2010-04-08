Версия:
2.7.9.6
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Mirthwave LLC
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание
Song Finder – Song Identifier — это удобное приложение для поиска и распознавания песен, которое поможет вам легко находить музыку, даже если вы не знаете её название. Просто запустите приложение, напойте мелодию или включите проигрываемый трек, и оно мгновенно определит песню с максимальной точностью.
С Song Finder вы больше не пропустите ни одной хорошей композиции. Приложение быстро анализирует мелодию и предоставляет результаты за несколько секунд, упрощая поиск любимой музыки. Теперь вам не нужно тратить время на догадки — просто воспользуйтесь Song Finder, и нужная песня окажется у вас под рукой!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Song Finder (Мод, Premium Unlocked) v2.7.9.6 MOD APK
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