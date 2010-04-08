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Music Theory Companion (Мод, Premium Unlocked)

Music Theory Companion (Мод, Premium Unlocked) 6.1.1

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Версия:
6.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PG App Studio
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Music Theory Companion — это незаменимое приложение для всех, кто увлечён созданием музыки, будь то профессионалы, любители или просто любители поиграть на гитаре. Если вы когда-либо путались в сложных аккордах, гаммах или круге квинт, это приложение станет вашим надёжным спутником.


С помощью Music Theory Companion вы сможете: Быстро находить и создавать захватывающие аккордовые прогрессии. Исследовать богатый мир гитарных аккордов и обучающих материалов. Получить доступ к удобному справочнику, который поможет вам понять и применять сложные музыкальные теории. Приложение открывает перед вами простую и интуитивную дорогу к созданию идеальной композиции, делая процесс музыкотворчества лёгким и увлекательным. Начните своё музыкальное путешествие с Music Theory Companion!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Music Theory Companion (Мод, Premium Unlocked) v6.1.1 MOD APK

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Скачать Music Theory Companion (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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