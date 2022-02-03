Описание

Score Creator — это интуитивно понятная программа для записи нот, разработанная специально для мобильных устройств. Она позволяет вам писать музыку "на ходу", делая процесс создания музыки доступным и удобным в любом месте.





Этот инструмент идеально подходит для авторов песен, композиторов, музыкантов и любителей, умеющих читать и записывать партитуры. Score Creator сочетает простоту интерфейса с мощным функционалом, помогая превратить ваши музыкальные идеи в полноценные произведения. Независимо от уровня ваших навыков, приложение станет надёжным помощником в воплощении музыкальных замыслов!