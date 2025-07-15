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Garage Ringtones (Мод, Unlocked)

Garage Ringtones (Мод, Unlocked) v2.16

Создавайте уникальные рингтоны и оповещения за секунды

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Версия:
2.16
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Must Have Apps SRL
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
44
Описание

Garage Ringtones — это мощное и простое в использовании приложение для создания и редактирования персонализированных рингтонов и оповещений прямо на вашем мобильном устройстве. Приложение поддерживает высококачественный звук до 320 кбит/с, обеспечивая чёткое и насыщенное звучание ваших клипов. Будь то любимая песня, голосовой фрагмент или оригинальный трек, вы сможете легко нарезать и редактировать аудио для идеального результата.


Интуитивно понятный интерфейс и быстрые инструменты позволяют создавать уникальные мелодии буквально в несколько шагов. Garage Ringtones предлагает гибкость и креативность для настройки звукового оформления вашего телефона, превращая обычные уведомления в персонализированные аудиошедевры. Скачайте приложение и начните создавать свои рингтоны уже сегодня!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Garage Ringtones (Мод, Unlocked) v2.16 MOD APK

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Скачать Garage Ringtones (Мод, Unlocked) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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