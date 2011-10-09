Описание

XEQ Equalizer & Bass Booster — это мощное приложение для Android, которое превращает ваше устройство в профессиональную аудиосистему. Благодаря передовым технологиям управления звуком, приложение обеспечивает максимальное качество звучания для всех ваших устройств.





Этот комплексный набор аудиоинструментов включает в себя: Продвинутый эквалайзер, позволяющий настроить звук по вашему вкусу. Усилитель басов, добавляющий глубину и насыщенность низким частотам. Интуитивный интерфейс, который делает настройку звука простой и удобной. XEQ Equalizer & Bass Booster — идеальный выбор для меломанов, стремящихся к безупречному звуку. Настройте музыку, фильмы или подкасты так, как вам нравится, и наслаждайтесь профессиональным качеством звука прямо с вашего Android-устройства!