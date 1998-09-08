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Real Drum электронные барабаны (Мод, Premium Unlocked)

Real Drum электронные барабаны (Мод, Premium Unlocked) 11.8.0

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Версия:
11.8.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
79
Скриншоты
Описание

Real Drum — это идеальное приложение для любителей музыки, которое позволяет создать свою уникальную музыкальную атмосферу с помощью виртуальной ударной установки. Оно предоставляет пользователям множество частей барабанов и инструментов для создания новаторских музыкальных произведений. Приложение регулярно обновляется, добавляя новые функции, чтобы удовлетворить потребности как новичков, так и опытных музыкантов, играющих на ударных инструментах.


Если вы хотите научиться играть на барабанах, но не уверены, с чего начать, Real Drum станет отличным решением. Оно предлагает компактную, но высококачественную барабанную установку с полноценным откликом, создавая реальный опыт игры на настоящих барабанах. Дополнительно, приложение позволяет объединять различные инструменты для создания уникальных музыкальных миксов. Вы можете настроить интенсивность и высоту тона с помощью удобных индикаторов, обеспечивая максимальную гибкость и контроль над звуком.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Real Drum электронные барабаны (Мод, Premium Unlocked) v11.8.0 MOD APK

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Скачать Real Drum электронные барабаны (Мод, Premium Unlocked) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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